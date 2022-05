Aj keď sa Taťána o pomere svojho exmanžela Brzobohatého a moderátorky Daniely Písařovicovej dozvedela iba nedávno, netrvalo dlho a dostala ďalšiu ranu pod pás. „Ten vzťah sa začal čerstvo po obnovení nášho cirkevného manželského zväzku minulý rok - 30. júna. V tej dobe sme pracovali na rodine, rozhodne sme tento cirkevný sľub neobnovili v nejakej kríze, to by som ani nepripustila a bolo to na jeho prianie. Takže nech si na to urobí názor každý sám. Ako hovorím, pre mňa to bolo prekvapenie. O ich vzťahu som sa dozvedela nedávno, ale ten vzťah začal za mojím chrbtom po našom obnovení cirkevného sľubu,“ zverila sa českému Blesku Kuchařová.

Taťána na nedávnej českej Miss. Zdroj: Instagram Taťána Kuchařová

Obnoviť manželský sľub pred Bohom bol nápad Brzobohatého a Táňa na to pristúpila. Bolo to presne na deň na 5. výročie ich svadby, ktorá sa konala v priestoroch Strahovského kláštora v Prahe. „Ako už som povedala, bolo to na jeho prianie, preto nechápem ďalšie jeho chovanie. Ľudia sa schádzajú, rozchádzajú, to je samozrejmé, ale spôsob, akým sa to urobilo, spôsob, akým patologicky klamal. Ja som vlastne nezverejnila nič a o neverách som sa dozvedela od vás," hovorí modelka. "V auguste sme spoločne boli na filmovom festivale v Karlových Varoch, všetci nás tam videli, v decembri sme spolu boli u mojich rodičov na chalupe, mali sme spolu tráviť Vánoce a pod.,“ krúti hlavou blondínka.



„Pre mňa to bolo jedno prekvapenie za druhým. Myslím si, že takto sa férový muž a džentlmen nespráva. A aj teraz sa veľa věcí odkrylo a potvrdilo sa, že to, čo som povedala, bola pravda. Človek je prekvapený, ale beriem to ako životnú skúsenosť a idem ďalej. Som na tom teraz tak, že som naozaj rada, že som z toho vonku. Nechcem vyzerať, že som sklamaná, alebo že niekomu niečo neprajem, ale takto sa to naozaj nerobí,“ dodala Taťána, ktorá manželstvo s muzikantom berie ako skúsenosť, ktorú asi musela zažiť. Zatiaľ čo Brzobohatý si užíva lásku s Písařovicovou, Taťáňa je bez partnera a väčšinu času venuje práci a kariére.