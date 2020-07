Veronika Žilková sa len pred pár týždňami vrátila z Izraela do Česka spolu so svojou mladšou dcérou Kordulou. Dôvodom bola jej 96-ročná mama, ktorá obdobie pandémie neprežívala práve najlepšie. No keďže situácia sa zlepšila, herečka mohla dokonca prísť natáčať aj Zlaté časy do RTVS. „Eňa Vacvalová je skvelá moderátorka a humor netreba nikdy podceňovať. Ona o tom ani nevie, ale veľmi mi v živote pomohla. Múdry humor, ktorý má, a aj nadhľad sa mi páčia. Aj preto som bola rada, že som mohla prísť natáčať Zlaté časy,“prezradila v úvode herečka, ktorá po dlhom čase navštívila Bratislavu. No zdržala sa len pár hodín.

Česká herečka Veronika Žilková a moderátorka Elena Vacvalová. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ak by som mala viac času, pozrela by som si Tatry. Raz som tam točila seriál, a to sme prišli v noci. Bývali sme v takej chalúpke. Tam som natočila, čo bolo treba, a potom ma na druhý deň, keď sme dotočili, natlačili do auta a išli sme preč. Z celých Tatier poznám len cestu od chalúpky do auta. A potom si pamätám, že mi kolegovia povedali, že videli sysľa a ja som nevidela ani toho. Takže určite najbližšie pôjdem do Tatier a možno by som obzrela aj toho sysľa. A rada by som si u vás niekdy aj zalyžovala. Ja som totižto generácia, ktorá rada lyžuje,“pokračovala Žilková.

