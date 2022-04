Blondínka Zuzanita Žilinčíková (36) nedávno účinkovala v relácii Bez servítky. No diváci ju poznajú aj zo šou Take me out, v ktorej hľadala lásku. Žiaľ, neúspešne. Nedávno sa však zviditeľnila aj inak. Už jej nestačili iba obrovské silikóny, ale túžila aj po veľkom brazílskom zadku, ktorý si dala zväčšiť na klinike v Španielsku. Ten jej vo veľkej časti financoval expriateľ Jozef (22), ktorý bol od nej o 14 rokov mladší. Dvojica spolu randila dva roky.

Zuzanita so svojím expriateľom Jozefom. Zdroj: archív J.H.

Zora Czoborová (55) je šťastná po boku manžela Petra (41). Vekový rozdiel, ktorý je 14 rokov, bol však pre brunetku najprv problém. "Keď sme sa zoznámili, mala som 39 a Peťo 25. Naše štartovacie pozície boli z hľadiska životných a partnerských skúseností inde. Bola som staršia, skúsenejšia a ukazovala som nám príchute a odtiene života, ktoré som už prežila. Super je to, že Peťo je veľmi inteligentný muž a rýchlo dozrel," prezradila nedávno pre zivot.sk. Dvojica sa zosobášila v roku 2014.

Silvester Zory Czoborovej s manželom v Thajsku. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYLEpdqvQli/

Zdena Studenková (67) je známa nielen ako výborná herečka, ale aj ako dlhoročná partnerka dirigenta Braňa Kostku (50). Dvojici to klape už viac ako 26 rokov. V čase, keď Studenková spoznala mladého dirigenta Braňa Kostku, bola už druhýkrát vydatá, a to za režiséra Stanislava Párnického. „Odrazu som mala pocit, že pri ňom strašne rýchlo starnem a... odišla som do iného vzťahu,“ priblížila v minulosti pocity. Tie hnali vydatú ženu a matku malej dcérky do náručia o 16 rokov mladšieho dirigenta, ktorého spoznala pri práci na muzikáli Pokrvní bratia. On mal v tom čase iba 24 rokov, ona 40.

Vendula Pizingerová: Po nečakanej smrti Karla Svobodu v roku 2007 sa asi po dvoch rokoch vzťahu vydala za podnikateľa Patrika Auša, no ich manželstvo vydržalo iba 3 roky. Potom strela svojho terajšieho manžela Josefa (34) a pri ňom doslova omladla. Na jeseň 2020 sa im narodil syn Josef. Keďže jej manžel je športovec a poriadne aktívny človek, pravidelne spoločne podnikajú rôzne výlety, dobrodružstvá a Vendula je s ním veľmi šťastná. Vekový rozdiel medzi nimi je až 16 rokov a očivodne im to vôbec neprekáža.

Adela Vinczeová a Viktor Vincze sa dali dokopy na svadbe Sajfu a Veroniky Ostrihoňovej v septembri 2016. Vzťah najprv tajili a keď to vyšlo na povrch, mnohí tomu neverili a nedávali im šancu. Na Valentína 2017 Viktor pokľakol pred Adelou v živom vysielaní Telerána. Tá povedala pred celým Slovenskom áno a v júni 2017 bola svadba. Páriku to napriek 10-ročnému vekovému rozdielu klape a sú spolu šťastní.