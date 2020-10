Televízia JOJ v sobotu večer uviedla prvýkrát seriál Uhorčík, ktorú už dlhé mesiace promovala. Ide o komickú novinku o Jurajovi Jánošíkovi a jeho zbojníckej družine. Hlavné úlohy stvárňujú René Štúr, Tomáš Bezdeda, Martin Mihalčín,Juraj Rašla, Majo Labuda či Sväťo Malachovský. Samozrejme, nejde o klasický príbeh o našom hrdinovi. V seriáli je členom družiny aj černoch, družina spieva regé songy a objavila sa tam dokonca aj striptízová tyč.

Aj Patrik Tkáč sa objavil v upútavke. Zdroj: Marian Datko

Krátko po odvysielaní prvej časti začali diváci dávať najavo svoj názor. A boli skutočne rôznorodé. "My sme sa doma fakt bavili. Z chuti sme sa zasmiali, Uhorčík je naša nová láska," napísala pani Zdenka. "Mne sa to veľmi páčilo, pripomínalo mi to humor ala Radošinské divadlo, super," reagovala pani Majka. "Tak toto sa podarilo, konečne Jojka vysiela niečo, čo sa dá aj pozerať a dokonca sa dá pri tom aj zasmiať. My sme sa smiali o dušu pri niektorých pasážach,"pridala sa pani Martina.

No okrem pozitívnych ohlasov sa našli aj takí, ktorí nadšení rozhodne neboli. ,,Takto strápniť slovenskú históriu. A maximálny vrchol bol, keď sa tam vynoril černoch hrajúci na fujaru... Kde boli v roku 1700 černosi? Vám to tam ozaj šibe v tej Jojke?" pridal sa Peter. "Hanbím sa za nich! Kultúrne dedičstvo je pre niekoho asi len dobrý vtip," reagovala Dominika. "Odpad. Toto je tá kultúra, ktorú má štát zachraňovať?"napísal pán Daniel. "Robiť si srandu z nášho národného hrdinu vám príde v poriadku?!"poznamenala pani Anka. A ako táto novinka zaujala vás?

Anketa Páčil sa vám seriál Uhorčík? Áno, budem sa pozerať aj o týždeň. 23%

Nie, bola to hlúposť. 77% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Mohlo by vás zaujímať: