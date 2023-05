Do Telerána zavítali Daniela a Veronika Nízlové. ,,V klipe hrá aj Evka Cifrová, ktorá prezradila pohlavie bábätka. Bude dievčatko, keďže vybuchli ružové konfety. Máme tam kopec mamičiek, je tam dokonca aj Matúšova mama, aj Matúš a aj jeho súrodenci, aj naša sesternica a kamarátky," povedali sestry na úvod. A prečo sa po 23 rokoch rozhodli spraviť k tejto piesni videoklip? ,,Ja sama neviem prečo. Tá pesnička naozaj prežila, pretože Daniel Hevier tam spravil nádherný text. Tá pesnička je hraná na všetkých svadbách, stužkových, na Deň matiek a sme rady, že sa nám podarila táto nová verzia," vysvetlila Daniela.

Twiinsky a ich nový klip k piesni ,,Tak sa neboj mama." Sestry s dcérami Neou a Lindou. Zdroj: YouTube

A aký vzťah majú Twiinsky so svojou maminou? ,,My tým, že máme taký menší vekový rozdiel, lebo mamina nás mala v 18-ich, tak my sme boli vždy také kamarátky. Skôr ako sestry. Čiže máme výborný vzťah, hovoríme si takmer všetko. Viem, že sa na ňu môžeme spoľahnúť, že nás vypočuje," povedali. Keď následne Markíza zverejnila ich fotku na Facebook profil Telerána, diváci si okamžite všimli jednu vec. ,,To majú nejakú rovnako naučenú pózu pri fotení?" napísala pani Katka. ,,Treba im tie hlávky napraviť, vždy nabok a rovnako...," pridala sa diváčka Danka. ,,To je asi poloha dokonalosti," odpísala jej Jeanette. ,,Prečo sedia vždy v rovnakej polohe?" ozvali sa ďalší diváci. ,,... a zase sú vykrútené," zhodnotila Marika.

