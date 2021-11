Veronika v júli oznámila: „Hoci s ockom dieťatka nie sme spolu, vždy mu budem vďačná za tento dar. Dohodli sme sa, že jeho meno nebudem zverejňovať. Takisto rešpektujem jeho rozhodnutie, že nebude súčasťou nášho života. Želám mu všetko dobré. Vzhľadom na toto jeho rozhodnutie sa viac k téme ,otec dieťaťa‘ nebudem vyjadrovať.” Viac sa o tejto téme už rozprávať nechcela.

Veronika Nízlová nedávno porodila dcérku a dala jej meno Nea. Zdroj: Instagram veronikatwiins

Veronika porodila svoj malý poklad pred týždňom. „Vitaj, Nea. Konečne sme spolu. Milujem ťa naaajviac na svete, budem ti tou najlepšou maminkou,“ napísala k fotke z pôrodnice. A napriek tomu, že identitu otca neprezradila ani po pôrode, viacero zdrojov nám potvrdilo, že otcom jej dcérky je mladučký, len 20-ročný herec z Pána profesora Matúš Kolárovský.

Matúš Kolárovský z Pána profesora má len 20 rokov. Zdroj: Instagram Pán profesor

„Otcom je určite Matúš. S Veronikou sa viackrát stretli, ako dvaja slobodní ľudia si užili a to bolo všetko. No a jedenkrát došlo k ,nehode‘, ak viete, čo tým myslím,” povedal nám zdroj blízky mladíkovi. ,,Matúšovi by ani vo sne nenapadlo, aké to bude mať následky. No po štyroch mesiacoch mu Veronika zvestovala radostnú správu. Ani nie div, že na sociálnej sieti napísala, že otec jej dieťaťa nebude súčasťou ich života, keďže Matúš je ešte sám osebe chalan,” dodal náš zdroj.

Paradoxom je, že Veronika sa koncom septembra, už keď bola v siedmom mesiaci, objavila na veľkej markizáckej párty, na ktorej práve Kolárovský a Martin Klinčúch premiérovali svoju novú pieseň Roseta Stone. Vtedy sa jej takmer všetci novinári pýtali, či predsa len nevyzradí, kto je otcom – a on pobehoval iba pár metrov ďalej! Počas akcie sa však spolu vôbec nerozprávali. Veronike robila spoločnosť kamarátka Lucia Mokráňová a Matúš sa venoval kamarátom zo seriálu. Je teda jasné, že speváčka ho prišla podporiť, no tvárili sa ako cudzí. V tom čase však už dobre vedel, že dieťatko, ktoré má v brušku, je práve jeho...

Prečítajte si tiež: