Okolo rozchodu Twiinsky Daniely Nízlovej a futbalistu Stana Lobotku je čoraz rušnejšie. Zdroje okolo športovca tvrdia, že speváčka požaduje obrovské ,,odškodné", no ona sama sa najnovšie vyjadrila, že na svoje živobytie si vie ľavou zadnou zarobiť sama a ide jej iba o blaho ich dcéry Lindy.

Stano Lobotka a Daniela Nízlová tvorili pár vyše dvoch rokov. Nažívali si v Taliansku, kde futbalista v rámci klubu pôsobí a všetko sa zdalo byť harmonické. V septembri však práve Lobotka urobil za ich vzťahom definitívnu bodku. „Mňa to zaskočilo tiež. Bolí to a nateraz sa necítim nijako sa k tejto téme vyjadrovať. Ľudia nepoznajú pozadie, každý nech si najprv pozametá pred svojím prahom. Povedala by som len jedno: Nesúď knihu podľa obalu,” reagovala nedávno na rozchod. Viaceré zdroje z okolia futbalistu tvrdili, že speváčka požaduje horibilné výživné. Desať tisíc eur pre dcéru a rovnakú čiastku aj pre seba. V sobotu sa však Daniela vyjadrila, že peniaze žiada iba pre Lindu.

Daniela Nízlová s dcérkou Lindou. Zdroj: instagram

,,Aktívne pracujem už od svojich 10 rokov, na autá, bývanie či luxusné dovolenky si viem zarobiť aj sama. Pokrytectvo a závisť zažívame s Veronikou pravidelne, je to súčasť nášho života už niekoľko rokov. Nemusia nám všetci fandiť, nemusia byť všetci naši kamaráti… Sme také, aké sme. Dnes máme každá dieťa, a to, aby bolo o naše deti riadne postarané a aby boli v bezpečí, to je našou prioritou," napísala.

Okrem sa toho sa vynorili ďalšie šokujúce správy okolo ich náhleho rozchodu. To, že Lobotka si našiel novú frajerku, sme už písali, no dôvod mal byť ten, že Daniela sa po pôrode nestihla vrátiť do pôvodnej formy, jemu jej kilečká navyše prekážali a prestala ho priťahovať.