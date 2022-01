Futbalista a speváčka sa dali dokopy v apríli 2019. Onedlho twiinska odletela do Španielska, kde Stano pôsobil vo futbalovom klube Celta Vigo. V septembri 2019 už dvojica oznámila radostnú správu, že čakajú bábätko. No v januári 2020, keď sa Daniele mala narodiť dcéra Linda, sa jej partner sťahoval zo Španielska, kde predtým pôsobil v klube Celta Vigo, do talianskeho Neapola, kde hráva za SSC Neapol. Ich dcérka sa narodila na Slovensku, ale twiinska sa s ňou po pár týždňoch odsťahovala do Neapola, kde im už Lobotka pripravil luxusné bývanie. Odvtedy sa pre Danielu stalo Taliansko jej druhým domovom.

DANIELA S dcérou strávila u rodičov aj celé sviatky. Zdroj: INSTAGRAM/DANIELA TWIINS

Všetci si mysleli, že žijú harmonický život, o čom svedčili aj ich zamilované fotografie. Opak bol však pravdou. Koncom minulého roka prasklo, že sa rozišli. A bol to práve Lobotka, ktorý ju pustil k vode. Dôvodom malo byť to, že po pôrode sa jej nedarilo zhodiť nabraté kilečká a prestala ho priťahovať. Dokonca sme sa dozvedeli, že si mal nájsť už aj novú frajerku. Daniela rozchod prežívala dosť ťažko a o svojom trápení nechcela takmer vôbec hovoriť. „Mňa to zaskočilo tiež. Bolí to a nateraz sa necítim nijako sa k tejto téme vyjadrovať. Ľudia nepoznajú pozadie, každý nech si najprv pozametá pred svojím prahom. Povedala by som len jedno: Nesúď knihu podľa obalu,” reagovala iba stroho.

Kým však s Lobotkom žila v Taliansku, celé Slovensko si myslelo, že si užíva okázalý luxus, chodí po drahých výletoch či vymetajú vychýrené reštaurácie. Z jej slov teraz ostanú zrejme viacerí dosť prekvapení. Twiinska bola nedávno hosťom v šou Evity Twardzik v rádiu, kde otvorene opísala, ako v Taliansku fungovala. „My, keď sme sa tam presťahovali zo Španielska, tak vodiči klubu nám nosili darčeky pre malú. Kontakty s inými mamičkami som však veľmi nemala, lebo keď sme prišli, bol lockdown a tam prvá vlna bola veľmi silná a kritická. My sme boli najmä doma a s kočíkom na dvore. Bol tam zákaz vychádzania,” prezradila na úvod Daniela, ktorá si atmosféru Talianska takmer vôbec neužila. „Nákupy nám nosili pred dvere, aby sme nikam nemuseli chodiť. Bolo to tam dosť náročné. Na všetko sme tam boli sami, nemohli sme ísť nikoho pozrieť, ani ísť napr. za babkou,” pokračovala s tým, že nemala ani len šancu naučiť sa po taliansky.

„Ja som sa jazyk nenaučila. Síce nejaké slovíčka sa na mňa nalepili. Keď sa to uvoľnilo, tak v lete sme zobrali aspoň moju rodinu a aj Stankovu a išli sme sa pozrieť na Capri”. Od ich rozchodu ubehlo už niekoľko mesiacov a teraz žije spolu so sestrou v dome rodičov v Hronskom Beňadiku. Ako tam fungujú? „Moje dni sú teraz taký stereotyp. Klasika. Ráno sa zobudím, nakŕmim dieťa, ideme von, pohrať sa, potom sme doma, ja si niečo porobím. A je to taká klasika, variť, prať, žehliť, upratovať. My si doma spoločne varíme. Sme také všežravé, zjeme všetko. Malú dám potom aj do škôlky. Chcem, aby sa socializovala a ona má veľmi rada deti. Tu sa veľmi s ľuďmi nestretávame, tak jej to chýba,” dodala.

