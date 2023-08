Kedysi randila aj s hokejistom Rasťom Staňom. Zdroj: Archív

Rozchod s Rastislavom Staňom – Leto 2007

Daniela sa s hokejovým brankárom Rasťom Staňom zoznámila na krste albumu Paľa Drapáka v roku 2003, kde si padli do oka. Dvojica sa do seba zamilovala a tvorila pár 4 roky. Ich láska však nevydržala, keďže fungovali istý čas aj na diaľku pre pôsobenie Staňu vo švédskej lige. Párik išiel napokon od seba na začiatku leta 2007.

Za Braňa Jančicha bola kedysi vydatá. Zdroj: Emil Vasko

Rozvod s Braňom Jančichom – Rok 2013

Za hudobného producenta Branislava Jančicha sa twiinska Daniela vydala v máji 2010 v Kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave. Dvojica sa zosobášila približne po 3-ročnom vzťahu, no poznali sa už dlhých 13 rokov. Na začiatku roku 2013 však obaja potvrdili, že sa idú rozvádzať.

Písal sa rok 2015 a Daniela Nízlová sa opäť rozišla. Lásku s dlhoročným partnerom Berndom Manhartom napokon nespečatila pred oltárom. Dvojica sa rozišla takmer po troch rokoch randenia. Zdroj: archív

Rozchod s Berndom Manhartom – Jeseň 2015

Písal sa rok 2015 a Daniela Nízlová sa opäť rozišla. Lásku s dlhoročným partnerom Berndom Manhartom nespečatila pred oltárom. Dvojica sa rozišla takmer po troch rokoch randenia. Napriek tomu, že na septembrovej svadbe sestry Veroniky v roku 2015 bolo ešte všetko v poriadku, pár dní nato už išiel každý svojou cestou.

S expartnerom Tiborom. Zdroj: archív

Rozchod s Tiborom – December 2018

V apríli 2018 opäť žiarila Daniela šťastím. Dala sa dokopy so sympatickým Tiborom a konečne to vyzeralo, že našla muža svojho života. Zoznámili sa na Česko-Slovenskom plese v Prahe. Ich láska nabrala na obrátkach a speváčka sa k nemu aj nasťahovala do domu na Záhorí. To, že boli do seba skutočne zamilovaní, svedčili aj ich spoločné fotky na sociálnej sieti. Chodievali spolu na výlety do zahraničia a pôsobili ako hrdličky. Ich láske zazvonil umieračik na konci roka 2018.



So Stanom Lobotkom. Zdroj: instagram D.N./S.L.

Rozchod so Stanom Lobotkom – Jeseň 2021

Lobotka a Nízlová sa dali dokopy v apríli 2019. Futbalista vtedy pôsobil v španielskom klube Celta Vigo. Ich vzťah nabral na obrátkach rýchlosťou blesku. Daniela sa presťahovala za ním a v septembri 2019 oznámili radostnú správu, že čakajú bábätko. V januári 2020, keď sa im mala narodiť dcéra Linda, sa Stano sťahoval zo Španielska do Neapola. Ich dcérka sa narodila na Slovensku, ale Daniela s ňou už po pár týždňoch odletela do Neapola. V septembri 2021 však prišla studená sprcha! Dvojica oznámila rozchod a Stano mal už novú frajerku. Dôvodom rozchodu údajne boli Danieline kilá navyše po pôrode a to, že ho už nepriťahovala.

Vzťah s Ibarom jej stroskotal po pár týždňoch. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Croact-NZHr/

Rozchod s Victorom Ibarom – Júl 2023

Daniela sa začiatkom apríla 2023 dala dokopy s hercom z markizáckej Druhej šance a študentom medicíny Victorom Ibarom (26). Twiinska v rekordnom čase dokonca otehotnela, čo priznala vyše mesiaca po ich zoznámení. Herec začal byť varený pečený u nej doma v Tlmačoch. Dvojica dokonca bola vyberať už aj detský kočík. 1. augusta však prišiel obrovský šok. Dvojica od júla už netvorí pár a Daniela okrem toho, žiaľ, prišla aj o ich spoločné dieťatko.



