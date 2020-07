Slovensko aj Česko žilo ešte nedávno niekoľko mesiacov fenoménom menom SuperStar. V tohtoročnom ročníku sa stretlo skutočne mnoho talentov a víťazkou sa stala svojská Barbora Piešová. Krátko po výhre si ju hneď ako svojho hosťa zavolal Leoš Mareš, ktorý cez leto organizuje skoro každý víkend na rôznych miestach po Česku akciu Staré Pecky. Práve tam dostala šancu niekoľko dní po sebe vystúpiť aj Piešová. A keďže tieto Marešove podujatia majú obrovský úspech, pod pódiom mala obrovské množstvo divákov.

FINALISTI Pätica najlepších spevákov tohtoročnej SuperStar. Zdroj: ARCHÍV



Pred pár dňami si však Barbora a ďalší dvaja finalisti, Martin Schreiner a Dominika Lukešová, vyskúšali svoj úplne prvý spoločný koncert pred obchodným centrom v českých Letňanoch. A aj keď si atmosféru užili, pod pódiom to nebolo žiadne terno. Niekoľko desiatok fanúšikov síce prišlo, no žiadna masovka sa nekonala a speváci istotne čakali omnoho väčší záujem. Následne sa konala autogramiáda a na podpis od superstaristov čakala už iba malá skupinka tých, ktorí boli na koncerte. Začínajúci speváci sa tak na vlastnej koži presvedčili, že preraziť v šoubiznise bude naozaj obrovská drina a na to, aby zaplnili aspoň celé parkovisko pred nákupným centrom, si ešte pekne dlho počkajú.

