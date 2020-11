Slobodná mamička Monika mala odjakživa veľmi ťažký osud. Už v detstve zažila prvú veľkú ranu, keď ich opustil otec. Časom sa jej situácia rapídne zhoršovala. „V piatich rokoch nás opustil otec. Keď som mala pätnásť, opustila nás aj mama. Mňa, aj sestru. Odišla kvôli inému chlapovi. My sme zostali bývať v Banskej Bystrici samy a mala sa o nás starať babka. Lenže ona moc často za nami nechodila. Takže sme sa starali kvázi samé o seba. Potom sa vrátila asi po troch rokoch, keď sme dovŕšili osemnásť rokov a vyhodila nás z toho bytu na ulicu,“ povedala so slzami v očiach Monika, z ktorej sa na prahu dospelosti stala bezdomovkyňa.

Keďže nemala vzor správne fungujúceho vzťahu medzi rodičmi, neplánovane otehotnela s nie práve najvhodnejším partnerom. Mal svoju partiu kamarátov, s ktorými dosť popíjali. S Monikou si ako pár vôbec nesadli a často sa hádali. Mladá žena si nedokázala predstaviť, že by v takýchto podmienkach priviedla na svet dieťa. Preto uvažovala nad interupciou. „Ja som najskôr chcela ísť na potrat, ale potom som si povedala, že to vyskúšam. Veľa ľudí, ktorí pri mne vtedy boli, mi povedali, že to nedám sama bez rodiny. Uvažovala som aj nad adopciou. Nakoniec som to ale nedokázala,“povzdychla si.

Pár hodín po pôrode prišla ďalšia podpásovka. „Narodil sa o 1:16 hod. a o šiestej prišla nemocničná sociálka. Že Mathiaska mi musia zobrať. Ja som v tej dobe nemala kam ísť bývať,“ povedala nešťastne. Aby jej synčeka nevzali a mala strechu nad hlavou, vrátila sa k chlapcovmu otcovi a pokúsili sa znovu žiť pokope. Do žiadneho podnájmu ju totiž nechceli vziať, lebo mala dieťa. Nemala tak na výber a musela sa k mužovi vrátiť. To však dopadlo katastrofou. Partner ju začal mlátiť, oplzlo jej nadával a hádal sa s ňou. Keď to už nezvládla, odišla aj s Mathiaskom do Krízového centra.

Po čase sa dozvedela, že sociálku na ňu zavolala jej vlastná matka. Osoba, ktorá ju v pätnástich opustila a v osemnástich z nej urobila bezdomovkyňu. O milovaného synčeka sa s ňou navyše súdila dlhé štyri roky. „Ja som sa o syna súdila so svojou mamou. Ona bola tá, ktorá na mňa poslala sociálku, keď sa narodil. Nahlásila im, že som bezdomovkyňa a povedala, že sa nedokážem o neho postarať. Že to nezvládnem a aby bol zverený do jej starostlivosti. Štyri roky trval súd,“vysvetlila s plačom. Súd napokon vyhrali, no jej život sa aj tak nezlepšil.

