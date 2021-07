Divadelný, filmový a televízny herec Ivan Rajniak bol dlhoročným významným členom Činohry SND. Jeho herecké majstrovstvo spočívalo v skvelom stvárnení najrôznejších charakterov, či už išlo o rozpoltenú osobnosť surovca, alebo milujúceho človeka. V divadle a postupne i vo filme sa uplatnil najmä v postavách prostých ľudí, pri ktorých naplno využil svoju rodnú liptácku slovenčinu. Ivan Rajniak sa predstavil v množstve divadelných či filmových rolách. Ako napríklad Tri gaštanové kone (1966), Málka (1968), Rysavá jalovica (1970), Pacho, hybský zbojník (1975), Sváko Ragan (1976) či Červené víno (1976).

Ivan Rajniak a Dušan Taragel v jednej z mnohých televíznych inscenácii. Zdroj: archív

So svojou celoživotnou láskou Magdou sa zoznámil v začiatkoch kariéry v Štátnom divadle v Košiciach, kde on bol hercom a ona baletkou. Vzali sa po polročnej známosti. Po deviatich divadelných sezónach mu prišla ponuka zo Slovenského národného divadla, takže sa presťahovali do Bratislavy. Medzi jeho najbližších patril Ivan Mistrík a Štefan Kvietik. Stalo sa tak po účinkovaní vo filme Medená veža.

Napriek tomu, že sa presťahoval do hlavného mesta, nikdy sa s tým, že je hercom v Bratislave, úplne nezmieril. „Život sa so mnou zahral trošku inakšie. Zmaturoval som na stavebnej priemyslovke a z ochotníctva som napokon skončil ako herec. Sedím v Bratislave, ale už teraz túžim po zadymenej kolibe, dobrom ovčom syre a ľuďoch v horách. Sú jednoduchí, no takí rozvážni. Mám pocit, akoby si na každom kroku a v každom slove chránili tú dobrú ľudskú prapodstatu,“ povedal v jednom z rozhovorov.

Po roku 1989 upadol Ivan Rajniak pre slovenské divadlo do úplného zabudnutia, a preto sa stiahol do súkromia. Na javisku SND stál naposledy ako Firs vo Višňovom sade. O herectve už nikdy viac nechcel ani počuť. Útechou mu boli milované hory na Liptove a jeho celoživotná láska, manželka Magdaléna Rajniaková. Herec napokon 23. februára 1999 v Bratislave vo veku 67 rokov zomrel v nemocnici po operácii žalúdka. Na sklonku života ho najviac trápilo to, že s manželkou nikdy nemali deti a nepodarilo sa im deti ani adoptovať.

