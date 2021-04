Divadelný, filmový a televízny herec Ivan Rajniak bol dlhoročným významným členom Činohry SND. Jeho herecké majstrovstvo spočívalo v skvelom stvárnení najrôznejších charakterov, či už išlo o rozpoltenú osobnosť surovca, alebo milujúceho človeka. V divadle a postupne i vo filme sa uplatnil najmä v postavách prostých ľudí, pri ktorých naplno využil svoju rodnú liptácku slovenčinu.

Ivan Rajniak sa predstavil v množstve divadelných či filmových rolách. Ako napríklad Tri gaštanové kone (1966), Málka (1968), Rysavá jalovica (1970), Pacho, hybský zbojník (1975), Sváko Ragan (1976) či Červené víno (1976).

So svojou celoživotnou láskou Magdou sa zoznámil v začiatkoch kariéry v Štátnom divadle v Košiciach, kde on bol hercom a ona baletkou. Vzali sa po polročnej známosti. Po deviatich divadelných sezónach mu prišla ponuka zo Slovenského národného divadla, takže sa presťahovali do Bratislavy. Medzi jeho najbližších patril Ivan Mistrík a Štefan Kvietik. Stalo sa tak po účinkovaní vo filme Medená veža.

Ivan Rajniak Zdroj: archív

