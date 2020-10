Aquaman, ako ho všetci prezývali, prišiel do šou ako neohroziteľný poloboh. Svalnatého fešáka síce spočiatku diváci zaškatuľkovali ako človeka, ktorý dbá iba na svoj vzhľad a v hlave toho veľa nemá, no postupne zistili, že sa poriadne mýlili. Hneď v druhom dueli bez problémov porazil Lukáša a nie iba v silových disciplínach, ale aj vo vedomostnom kvíze. Keď sa potom vrátil na Farmu, z lenivého a fajnového fešáka sa vykľul pracant a inteligentný chlapec, ktorý sa ako jediný vyhýbal konfliktom a mal aj vrúcny vzťah k zvieratám. A aj keď sa vo videovizitke prezentoval ako casanova, ktorý miluje sex a ženy, prekvapivo v šou nič s nikým neriešil a správal sa ako slušný a vychovaný chlap.

Aquaman Henrik Zdroj: tv markíza



Postupne mu však prostredie, nedostatok jedla a neustále intrigy začali prerastať cez hlavu. Viackrát sa vyjadril, že túži ísť domov a nedokáže tam už vydržať. Len nedávno boli diváci svedkom jeho psychického zrútenia, keď zbesilo rúbal drevo a chcel sa vysiliť natoľko, že po neho príde sanitka. Poloboh Heňo rezignoval napriek tomu, že bol horúcim adeptom na celkového víťaza. No potom, keď opäť nabral chuť bojovať, sa stalo niečo, s čím nerátal. Henrik po celý čas spával nahý, sprchoval sa vonku v studenej vode a zrejme aj to si vyžiadalo svoju daň. Prvýkrát ho seklo ešte na začiatku a teraz sa situácia zopakovala. No s oveľa horším koncom. Napriek tomu, že sa z toho snažil dostať, bolesti v krížoch neustupovali a musela po neho okamžite prísť sanitka. Záchranári ho odviezli a poloboh sa tak konfrontoval so svojou ,,smrteľnosťou“. Či sa do šou ešte vráti, bude jasné už čoskoro. Kritická situácia ohľadne korony však neveští nič dobré.

Prečítajte si tiež: