„Bývali sme v Malackách neďaleko lesa, kasární, kúpaliska, bolo to detstvo plné slnka…“ spomínal Machata na detstvo pred rokmi v Malackých pohľadoch. Časť detstva strávil potom v Bratislave, kde jeho otec neskôr pracoval. Machata študoval v Bratislave na obchodnej akadémii a neskôr na štátnom konzervatóriu. Ako 21-ročný už bol členom SND a stal sa jedným z najznámejších slovenských hercov. V Národnom divadle pôsobil s výnimkou dvoch rokov strávených v martinskom Armádnom divadle až do roku 1998.

Stvárnil mnoho veľkých postáv, jednou z nich bol aj Shakespearov Rómeo. Jeho vtedajšia herecká partnerka Mária Kráľovičová, ktorá vtedy hrala Júliu, si na neho spomenula v rozhovore pre Malacké pohľady: „… pri Shakespearovi sme si v zákulisí po záhorácky šepkali: Ná, Rómeo, proč si ty Rómeo?!“ Machata hral v 37 filmoch a mnohých rozhlasových hrách. Jeho prvým filmom boli v roku 1950 Vítězná křídla, posledným v roku 1988 rozprávka Nebojsa. V roku 1979 bol ocenený titulom národný umelec. V roku 2003 dostal od prezidenta SR štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy v oblasti divadelnej, filmovej a rozhlasovej tvorby. V roku 2008 získal cenu OTO 2007 a bol uvedený do Siene slávy.

Karol Machata: Na oficiálnych poctách si rozhodne nezakladá. Zdroj: Norbert Grosz

Karol Machata sa však postupne úplne stiahol do ústrania. A bolo to dávno pred odchodom z Bratislavy. Zlom nastal po smrti manželky Marianny, s ktorou mali nádherný vzťah a prežili spolu 58 rokov. Pod jej zdravotnými problémami a podlomenou psychikou sa podpísala tragédia, ktorú manželia spoločne prežili. V roku 2000 zomrel na pľúcnu embóliu ich mladší syn Stašek († 45). Tragédia veľmi silno ovplyvnila hercove ďalšie roky života. Manželka Marianna z obrovského žiaľu ochorela, stratila zrak a po deviatich rokoch trápenia zomrela. „Bola to pre nás strašná rana. Manželka z toho žiaľu ochorela a ja som potom z divadla odišiel.“

