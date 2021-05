O rozvode herečky Gabiky Škrabákovej s manželom Walterom sa písalo ešte pred dvomi rokmi. Ich takmer 14-ročné manželstvo sa vtedy rozhodli definitívne ukončiť. Nebolo by na tom nič nezvyčajné, keby starší syn nechcel ostať výhradne u otca a mladší u oboch rodičov. Ako to napokon dopadlo? „Situácia sa nezmenila, nič nie je ukončené ani doriešené z právnej stánky. V princípe toto všetko, čo momentálne robím, mi pomáha zvládať životné okolnosti,” prezradila herečka v rozhovore pre týždenník Rytmus života.

Elena Podzámska, Lívia Bielovič, Gabriela Škrabáková Kreutz. Zdroj: Profimedia

Ako sa s tým vyrovnáva? „Určite to malo na mňa vplyv. Bolo to psychicky veľmi náročné, musela som začať na sebe pracovať, aby som to zvládla a nezosypala sa, bez toho by to nešlo. Vyhľadala som pomoc odborníkov, psychológov a naučila som sa určovať ľuďom hranice. Prestala som byť až príliš dôverčivá a zistila som, že musím pracovať na sebaláske a sebahodnote,” dodala herečka, ktorá vyzerá skvele aj po päťdesiatke a ťažkej rane, akou rozvod nepochybne je.

