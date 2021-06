Narodil sa 16. februára 1936. Od útleho detstva býval v bratislavskej Karlovej Vsi. „Mama mi hovorila, že som sa narodil v krásny slnečný deň. Bola nedeľa a vonku boli dva metre snehu. Pôrod trval nekonečne dlho, až ma vytiahli von kliešťami, azda preto ma občas bolí hlava,“ smial sa herec. Leopold Haverl chcel byť pôvodne kominárom alebo muzikantom. Neskôr sa jeho vášeň pre divadelné umenie upevnila, keď sa z jeho otca stal osvetľovač v SND.

Všetkými milovaný, no napriek tomu tajomný herec Leopold Haverl (†79) roky pred smrťou tvrdil, že už o sebe povedal všetko. Zdroj: Archív SND

Začiatky štúdia pritom nemal vôbec jednoduché. Jeho mama bola Rakúšanka, preto chodil najprv do nemeckej až potom do slovenskej školy, na základe čoho pochytil zvláštny prízvuk. Práve v tom čase mu prischlo meno Hafi. Nešlo o skratku či skomoleninu jeho priezviska. Ešte počas konzervatória hral v predstavení, v ktorom vedel veľmi dobre napodobniť štekot, teda havkanie psa, z čoho následne vznikla táto prezývka.

Po mnohých divadelných a filmových úlohách zvažoval odchod z divadla. Zdalo sa mu, že jeho generácia začala iba zbierať malé filmové omrvinky po mladých hercoch. Čo sa týka žien, do chomúta vliezol dvakrát. Z prvého manželstva mal syna Miloša a dcéru Yvett a niekoľko vnúčat. S druhou manželkou Boženou deti nemali, spoznali sa v práci. Veľkou oporou mu bola najmä v posledných rokoch života, keď ho poriadne potrápilo zdravie. Pred smrťou vyslovil aj svoje posledné želanie. „Budem točiť, pokiaľ neumriem. Najradšej by som bol, keby ma porazilo na nejakej žene. To by bolo správne,“ povedal nám ešte v roku 2015 Haverl. Vymyslel si aj titulok do novín, ktoré by potom o jeho smrti písali – Haverl doskákal.

Na snímke manželka Božena Haverlová prijíma kondolencie od Františka Kovára po manželovom pohrebe. Zdroj: MICHAL SMRCOK

Posledné roky mal veľké problémy s obličkami, chodil na dialýzu. Začiatkom februára 2016 absolvoval operáciu ciev, potom ho lekári prepustili do domácej liečby. O pár dní nato mal mozgovú príhodu a zomrel. Stalo sa to 5. februára 2016, jedenásť dní pred jeho osemdesiatkou.