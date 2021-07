Priatelia a fanúšikovia jej nepovedali inak ako pani Majda. Herečka Magda Paveleková († 84) celý život rozdávala úsmevy na všetky strany, no nie vždy jej bolo do smiechu. Osud sa s ňou rozhodne nemaznal. 20. júla to bude presne 6 rokov, keď zomrela.

Magda Paveleková, rodená Lorinczová, sa narodila v Leviciach ako prvorodená dcéra do zemianskej rodiny. „Narodila som sa pred mnohými rokmi napoludnie. Táto skutočnosť a fakt, že som bola dievča, hlboko otriasli mojím otcom. Očakával syna, následníka trónu,“ vyznala sa vo svojej knihe. Podľa jej vlastných slov bola potomkom šľachtického rodu Koháriovcov. Neskôr pôsobila v Divadle Andreja Bagara v Nitre či na Novej scéne. Účinkovala v 12 filmoch, 205 inscenáciách a aj v dabingu. Jej hlas si určite vybavia fanúšikovia seriálu Miazgovci. Objavovala sa aj v relácii Inkognito. Svoju umeleckú autobiografiu pod názvom Spomienky starej herečky vydala v roku 2001.

Herečkina mama bola síce krásna žena, ale v čase pôrodu mala len 17 rokov a na materstvo nebola zrelá. O Majdu sa starala najmä vychovávateľka. Aj keď herečka nemala s rodičmi práve ideálne vzťahy, ich nezmyselná smrť ju hlboko zasiahla. Otec zomrel veľmi skoro počas bombardovania Levíc cez druhú svetovú vojnu a matka ostala na výchovu dcér sama. Rodine po vojne zhabali majetok a niekdajšia solventná rodina sa musela prispôsobiť novým, oveľa skromnejším podmienkam. Smrť matky bola ešte bolestnejšia. Počas pobytu v Tunisku ju postihla infekcia mozgu, ktorá mala po návrate na Slovensko fatálne následky.

Osamelá Magda Paveleková Zdroj: Emil Vaško

„Mám taký pocit, že zlé veci sa u nás stávajú vždy na Vianoce. Prichádzajú pomaly, nenápadne, ale zato neodvratne. Doma vládla pohoda, boli sme doma, mamička sa dobre cítila, hoci sa jej ťažšie rozprávalo. Nečujne stála za mnou a práve vtedy sa na mňa vrhla a chcela mi zovrieť hrdlo. Bola nepríčetná a mala veľkú silu. Naraz sa prebrala a začala plakať. Uložila som ju spať a zrazu som počula strašný krik. Bola to moja dcéra Ninočka. Mama ju dusila. Už bola zase mimo. Boli to pre mňa strašné chvíle,“ spomínala v životopise herečka. S chorobou sa trápila rok a pol.

Jediná dcéra Magdy Pavelekovej sa volala Soňa, ale všetci jej hovorili Ninočka. Bolo to plánované a vytúžené dieťa po piatich rokoch manželstva. Nikdy vraj nebola chorá, až keď mala 34 rokov. „Jedného dňa mi hovorí: ‚Mami, nemám ja rakovinu? Mám na brušku takú hrčku.‘ A ja som jej s úsmevom povedala: ‚Áno, máš! To posledné štádium... Mala som pravdu. Bola to rakovina,‘ vyznala sa z najťažších chvíľ v živote herečka vo svojej autobiografii.„Jej očká sa zatvorili a nastalo strašné ticho. Vtedy sa vo mne čosi zlomilo. Vedela som, že odišla. Sestričky ticho plakali, ja som neplakala. Vedela som, že je ešte v miestnosti s nami. Bolo to 23. decembra.“ Po dcére ostali dvaja chlapci Tomáš a Andrej, ktorým sa pani Majda zo všetkých síl snažila zaplniť prázdne miesta v srdci po odchode mamy. Napriek všetkým ranám osudu mala šťastie na osudového muža Štefana. Ten stál po jej boku neuveriteľných 61 rokov. Zomrel koncom januára 2014 vo veku 86 rokov. Pani Majda sa z tejto straty nespamätala. „Som urazená a nahnevaná, že mi to muž urobil. Lebo sme boli dohodnutí, že ja odídem ako prvá.“ Majda Paveleková napokon zomrela 20. júla 2015 vo svojom dome v Dunajskej Lužnej.

