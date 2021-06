Keď mal Ľubo tri roky, spolu s rodičmi sa presťahovali do Bratislavy, kde navštevoval základnú, strednú i vysokú školu (VŠMU). Od začiatku sa mu výrazne darilo a dotiahol to až do SND. V roku 1990 založil so Zitou Furkovou divadlo Korzo´90 a stal sa jeho riaditeľom. Divadlo sa neskôr premenovalo na Astorka Korzo´90. O päť rokov neskôr spolu s Pavlom Ruskom založil súkromnú televíznu spoločnosť Markíza. Po nezhodách napokon odišiel a opäť sa začal venovať herectvu. Počas svojej hereckej kariéry nakrútil asi 15 filmov a cca 150 televíznych inscenácií. Účinkoval v mnohých zábavných a detských programoch. Diváci si ho pamätajú aj ako otca Furasa zo šou Pevnosť Boyard, ale aj ako Vlada Jablonského zo seriálu Kukučka. Práve táto rola bola jeho poslednou.

Oľga Szabová, Dušan Grúň, Ľubo Gregor na narodeninám Majky Velšicovej. Zdroj: JULIUS DUBRAVAY

Po náročnom boji o život Ľubo Gregor zomrel 17. novembra 2016 v ranných hodinách v ružinovskej nemocnici v Bratislave, v ktorej bol hospitalizovaný na neurologickom oddelení, zomrel. „Napriek enormnej snahe našich zdravotníkov sa, žiaľ, pacienta nepodarilo zachrániť,“ potvrdila vtedy smutnú správu hovorkyňa Univerzitnej nemocnice Bratislava Zuzana Eliášová. Dcéra Adriana do uzdravenia svojho milovaného otca vkladala veľké nádeje. Všetko sa pritom začalo nevinne. Ľubo Gregor v septembrovú nedeľu roku 2016 pociťoval srdcovú slabosť, a keďže neustupovala, s vysokým krvným tlakom skončil v nemocnici. Tam vtedy podstúpil rozsiahlu operáciu srdca, počas ktorej mu chirurgovia voperovali štvornásobný bajpas a hospitalizovali ho v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb. Ako sa neskôr ukázalo a potvrdila to aj hercova manželka Dagmar, Gregor prekonal masívny infarkt, ku ktorému sa pridružila mozgová príhoda.

Legendárny Ľubo Gregor (†73) Zdroj: archív

Z obyčajnej nevoľnosti sa tak zrazu stal boj o život. Herec upadol do kómy a jeho rodina sa pripravovala na najhoršie. Milujúce dcéry sa však nevzdávali, a keď Gregor konečne otvoril oči, opäť im zasvietilo svetielko nádeje. „Otvoril oči, začal troška pohybovať rukami, takže pomaličky sa dávame dokopy,“ povedala nám v októbri v roku 2016 dcéra Adriana a neskrývala radosť. Lekári však boli aj naďalej skeptickí a hercovi nedávali veľké šance na zotavenie. Objavili sa dokonca informácie, že aj keby sa pacient prebral, už nikdy nebude chodiť. Gregorov stav však aj naďalej zostával stabilizovaný. Umelca po mesiaci dokonca preložili do ružinovskej nemocnice a jeho rodina skúšala možné aj nemožné, aby mu pomohla.

„Zabezpečili sme mu nové lieky, ktoré mu podávame, takže uvidíme. Lieky sú zo zahraničia od jedného čínskeho lekára a zohnali sme ich cez známu. Jej manželovi to veľmi pomohlo. Neviem, či slovenskí lekári vôbec majú o tom informácie, ale napriek tomu sme sa ich snažili zohnať. Čo môžeme, to pre neho spravíme, chytáme sa každej slamky,“ prezradila nám pred rokmi Adriana Gregorová. Napriek ohromnej snahe lekárov a jeho najbližších sa ho však nepodarilo zachrániť.

