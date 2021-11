Zatiaľ čo dvojici filmových lotrov, ktorí robili Saxane stále zle, Janovi Krausovi a Vlastimilovi Zavřelovi, sa v súkromí aj pracovné darí, ich tretí parťák z filmu Michal Hejný skončil tragicky. ,,Vždy to bol rebel a problémový typ," prezradil českým médiám Zavřel, ktorý s ním chodil do prvého a druhého ročníka na konzervatóriu. Potom Hejný zložil úspešne skúšky na DAMU. To bol ale posledný svetlý okamih jeho života. ,,V škole mal vždy problémy. Najprv ho podmienečne vylúčili, potom sa ale problémy vyhrotili tak, že mu neostávalo nič iné, než školu opustiť," zaspomínal si dávnejšie Zavřel. ,,Mal zlú dochádzku, bol to komediant. Dokonca počas nejakého jeho vyčíňania rozbil nejaký výťah. Skákal v ňom tak dlho, až ho strhol."

Trojlístok výrastkov z komédie Michal Hejný, Jan Kraus a Vlastimil Zavřel. Zdroj: youtube

Hejného život bol však aj poriadne búrlivý. Nakoniec odišiel skúsiť šťastie do Hollywoodu, odkiaľ sa už nevrátil. ,,Myslel si, že sa tam z neho stane hviezda. Skutočnosť ale bola iná. Bol homosexuál, v Amerike dostal AIDS a zomrel," dodal Zavřel.

Meda Valentová (vľavo) krátko po natáčaní zomrela. Na fotke so svojou filmovou dcérou Mílou Myslíkovou. Zdroj: YouTube

Filmová babička Jana Hrušínského, herečka Meda Valentová, si úspech z filmu veľmi neužila. Krátko po slávnostnej premiére zomrela. Mala presne 75 rokov. Bola veľmi chorá a vedela, že sa jej posledný deň nezadržateľné blíži. Už počas prestávok medzi natáčaním hovorievala: ,,Škoda, že už sa tej premiéry nedožijem. To by som si ešte priala." ,,Jej želanie sa nakoniec vyplnilo. Premiéry sa ešte zúčastnila a keď film skončil, bola dojatá," uviedol pamätník natáčania.

Petra Černocká ako Saxana a Jan Kraus. Zdroj: Saxana

Rozbehnutú kariéru slávnej Saxany, ktorú stvárnila herečka Petra Černocká, pribrzdila obrovská tragédia. Krátko po natáčaní Dívky na koštěti Petra otehotnela. Ale prišiel šok. Pri pôrode jej syn, ktorý sa mal volať Péťa, zomrel. ,,Pôvodne mala rodiť v pražskej Štvanici, kde všetko bolo dopredu dohodnuté. Ale počas termínu jej pôrodu sa tam maľovalo, a tak sa musela aj s ďalšími mamičkami presunúť inde. Do Prahy 6," prezradila v minulosti jej blízka kamarátka. Tam ale lekári nestíhali a nešťastie bolo na svete. ,,Môj syn zomrel pre zlú technológiu pôrodu. Nemal žiadnu vrodenú vadu, bol zdravý," potvrdila po rokoch mlčania sama Petra. A to ju poznamenalo na celý život. Materstvo potom odkladala ďalších desať rokov, než sa jej s prvým manželom Janem Vaculíkom narodila dcéra Barunka.