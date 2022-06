Knihožrút Štefan sa nad podobnými obvineniami iba dobre zabáva. „Potom neviem, prečo by sme robili také hlúpe chyby, často nevieme jednoduchú vec. Akože by sme sa tak dohodli, že na tejto otázke spravíme naschvál chybu? Nech to vyzerá, že niečo aj nevieme? No, žiaľbohu, nechcú nám dávať tie otázky dopredu,” povedal v Teleráne. Ako je však možné, že sú takí múdri? „Z kníh. Nedá sa to porátať, ale prečítal som ich už tisíce. Prevažná väčšina z toho, čo si prečítam, mi aj ostane v hlave. Samozrejme, teraz k tomu pribúda aj internet, človek sa dozvie rýchlo, keď mu niečo napadne. A, samozrejme, dokumentárne filmy,” pokračoval Jurča.

Slavo Hlásny v šou Na love. Zdroj: TV MARKÍZA

„Jasné, knihy. Nebol internet v čase môjho detstva, takže som chodil do knižníc, ktoré teraz trochu zívajú prázdnotou, tak sme ‚žrali‘, čo sa dalo. A hoci som nikdy neštudoval ani neučil zemepis, myslím si, že ten mi ide najlepšie. Ale odmalička som veľmi rád cestoval prstom po mape, samozrejme, teraz aj normálne a toto poznávanie sveta ma nikdy neprestane fascinovať,” priznal Slavo Hlásny.

