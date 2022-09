Manželia Zuzana Plačková a René Strausz sa už synčeka Diona nemohli dočkať. Termín totiž mala mať pôvodne po 10. auguste. Posledné týždne dali Zuzane poriadne zabrať. Nesmierne jej opúchali nohy a už takmer žiadne svoje šľapky ani neobula. Tesne pred pôrodom nosila iba hotelové papuče. Zuzana si neustále robila žarty, že keď porodí Diona, rovno sa začne bicyklovať, keďže pôrod nie a nie prísť. Uplynulý piatok sa manželia konečne dočkali! „Nechápem, ako som mohla žiť bez teba, Dion. Ukradol si nám srdce na prvý pohľad. Prežívam najkrajšie hodiny môjho života a nikdy som si nemyslela, že budem lásku cítiť až tak intenzívne, vlastne neverila som, že milovať sa dá ešte viac. Dion inak nie je žiadne ‚drobátko‘, má 51cm a 3 950 g. Čiže v preklade, pekne sme sa vypapkali obaja. A ja mám stále brucho, akoby mi tam ešte druhé dieťa zabudli,“ vyliala si srdce šťastná mamina, ktorá rodila na bratislavských Kramároch.

Zuzana Plačková porodila synčeka Diona. Zdroj: instagram queen.plackova

Cez víkend sa však šťastnou novinkou pochválili aj ďalšie dve známe tváre. Všetkých doslova šokovala herečka Zuzana Haasová. Tá začiatkom roka prekvapila tajnou svadbou a rovnako, ako utajila sobáš, celých 9 mesiacov tajila aj to, že je opäť tehotná! Až keď Haasová porodila, sa jej manžel Viliam Schowanetz pochválil s krásnou novinkou. Dvojici sa v týchto dňoch narodilo dievčatko, ktoré dostalo meno Marína. ,,1 + 1 = 3. Áno, láska dokáže nemožné. Zázraky sú pre tých, ktorí nepochybujú. A my už máme náš dôkaz, zázrak, ktorý nás napĺňa čoraz väčšou radosťou a úžasom. Je to princezná bojovníčka, naša Marína. Ďakujem ti, Zuzanka, za tvoju lásku a statočnosť. Obdivujem a skláňam sa pred tebou. Milujem ťa. Vlastne milujem vás, baby moje,“ napísal Viliam k fotke. Zuzka v tomto prípade skutočne môže hovoriť o malom zázraku. V roku 2013 totiž prišla o dcérku Karolínku, ktorá sa narodila predčasne, a v roku 2016 potratila synčeka.

Cez víkend sa dvojnásobným oteckom stal aj herec Braňo Deák. „Mám syna,“ napísal šťastný tatko. S manželkou Laďou sa v júli tešili z dcérky Matildy a k sestričke teraz pribudol braček. Všetkým gratulujeme!

