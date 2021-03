Tretia časť Tvojej tváre sa začala nadupaným vystúpením. Pätica v podaní Dávid Hartl, René Štúr, Martin Harich, Martin Madej a Patrik Vyskočil sa zmenia na slávne Spice Girls. Keď ich porota zbadala, od smiechu im tiekli slzy. Hlavne pri pohľade na statnú a vysokú Victoriu, ktorú si zahral práve René. „Neviem sa rozhodnúť, ktorá z vás je najviac sexi,” bavil sa Martin Nikodým po ich vystúpení. „Ja som Hell Boy,” vyhlásil Vyskočil alias Mel B. „Čaute, baby, som rada, že ste prišli aj s mamou… alebo s tatom?” zhodnotila ich výkon Zuzana Kubovčíková Šebová, čím myslela robustnú „Victoriu”. „Pripomenulo mi to moju návštevu Bangkoku,” bavila sa ďalej a narážala na to, že sa cítila ako na kvalitnom transvestita vystúpení a dodala, že až na dvoch vyzerali ostatní ako tety z daňového.

Hartl, Štúr, Madej, Harich a Vyskočil sa zmenili na Spice Girls. Zdroj: TV Markíza

Potom už nasledovali čísla, ktoré si minule súťažiaci vyžrebovali v rulete. Dojímavé vystúpenie predviedla Barbora Piešová, ktorá sa zmenila na Pink. Žiadne drsné číslo sa jej však neušlo, ale naopak, romantický duet, ktorý odspievala s Tomášom Bezdedom. Víťazka SuperStar však mala pred tým veľké obavy. Nie z Tomáša, ale z fešáka, s ktorým bola na začiatku v posteli. Práve z tejto scény mala doslova traumu. Za to Zuzana Belohorcová sa na pódiu poriadne vybúrila, keďže stvárňovala uletenú Billie Eilish a napodobňovala ju z jej klipu Bad Guy.

Zuzana Belohorcová ako Billie Eilish. Zdroj: tv markíza

Kto však prekvapil, bol Dušan Cinkota. Ten sa zmenil na Jasona Derula a v šou musel prvýkrát spievať po anglicky, z čoho mal doslova nočnú moru, keďže tento jazyk vôbec neovláda. Jeho číslo však patrilo medzi jedno z najlepších. Prevalcovala ho však dračica Kristína Madarová, ktorá sa na pódiu vlnila ako Shakira. A pri pohľade na ňu, jej kostým a brušné tance Mário Kuly Kollár a hosť Boris Valábik takmer stratili reč. ,,Začnem ja, pretože chlapci ešte musia nabrať dych, farbu a krv do hlavy," povedala po jej šou Lujza Garajová Schrameková. ,,A hoci si nemala pocit, že to bolo také dobré, minimálne dekolt bol lepší ako od hentadiaľ, nech si ho aj berú," zhodnotila Zuzana Kubovčíková Šebová. ,,Konečne ťa vidím ako ženu, ako normálne vyzeráš, som ťa doteraz možno ani nezdravil, lebo som nevedel, ako vyzeráš," zaklincoval to Kuly. Kristína sa nakoniec stala víťazkou tretieho kola.