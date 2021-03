Diváci pôjdu do kolien. Tretia časť Tvojej tváre sa začne vystúpením, na ktoré len tak nezabudnete. Pätica v podaní Dávid Hartl, René Štúr, Martin Harich, Martin Madej a Patrik Vyskočil sa zmenia na slávne Spice Girls. Keď ich porota zbadá, od smiechu im potečú slzy. Hlavne pri pohľade na statnú a vysokú Victoriu, ktorú si zahral práve René. „Neviem sa rozhodnúť, ktorá z vás je najviac sexi,” bude sa zabávať Martin Nikodým po ich vystúpení. „Ja som Hell Boy,” vyhlási Vyskočil alias Mel B.

Hartl, Štúr, Madej, Harich a Vyskočil sa zmenili na Spice Girls. Zdroj: TV Markíza

„Čaute, baby, som rada, že ste prišli aj s mamou… alebo s tatom?” zhodnotí ich výkon Zuzana Kubovčíková Šebová, čím bude narážať na robustnú „Victoriu”. „Pripomenulo mi to moju návštevu Bangkoku,” bavila sa ďalej a narážala na to, že sa cítila ako na kvalitnom travesty šou a dodala, že až na dvoch vyzerali ostatní ako tety z daňového. Ich predvedenie hitu Spice Up Your Life uvidíte zajtra večer na Markíze. Bude to stáť rozhodne za to!

Mohlo by vás zaujímať: