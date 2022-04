Ivanovo správanie sa zmenilo po strede, keď si nahrabal dostatok bodov. Vo štvrtok začal kritizovať menu Valiky a v piatok aj jedlo, ktoré pripravila Zuzanita. Blondínka pripravila skutočne nebíčko v papuľke, ktoré súťažiace vychválili do nebies. Ivan však nad všetkým ohŕňal nosom. Valike a Zuzanite tak uštedril nula bodov! Niet divu, že napokon aj vyhral. Z jeho správania bolo Monike doslova na vracanie. ,,Vyhral si to falošnosťou a bezcharakternosťou! Môžeš byť na seba hrdý. Je to čistý herec, hajzel, špina, taktik, kretén, idiot,” neskrývala znechutenia.

A rovnako znechutení boli aj diváci, ktorí následne prekukli aj jeho priateľku Miška, ktorá v Bez servítke súťažila vo februári. Tá totiž Ivanovi v stredu pomáhala pri varení a rozhodne sa nezdalo, že by medzi nimi boli nejaké nezhody. No v čase, keď súťažila, pred kamerami s bolesťou priznala, že na chorú dcérku je sama, pretože sa na nich jej otec už dávno vykašľal. ,,Vtedy ho pekne zatajila, zahrala to na city, aby ju ľudia ľutovali, chcela vyhrať a teraz odrazu je z neho starostlivý otec! Obaja sú falošní!” kopili sa komentáre. ,,Poriadne divadlo! Teraz tu Miška v diskusii vypisuje, že sú spolu 15 rokov a že on je otec. Vtedy hovorila, že ich nechal!” hromžili fanúšikova šou.



