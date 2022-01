TRÁPENIE Petra Varinského v živom vysielaní: NEZMOHOL sa na SLOVO! Odmoderovať to musel Vincze

Trápenie v priamom prenose. ,,Z prostredia záhoráckého regiónu prichádza do štúdia Peťo. Peťo ahoj," privítal ho Vincze. ,,Ahoj, krásne privítanie," reagoval Varinský. ,,Šport bude ale celoslovenský dúfame," vtipkoval Viktor. ,,Dúfame..." pokračoval Varinský, ktorý však v tom momente začal kašľať. ,,Sme ti vyrazili dych," smiala sa Pietrová. ,,Skúsim to," snažil sa v rozprávaní Peter, no nešlo z neho vysúkať ani slovíčko. ,,Raz, dva... nie," dusil sa Peter. Čo bude čakať divákov v Športe, tak museli za neho povedať kolegovia Pietrová a Vincze. Varinský tam iba v tichosti stál.

Peter Varinský zažil v priamom prenose nepríjemné chvíle. Zdroj: tv markíza

Našťastie, keď neskôr začal Šport, hlasivky mal už v poriadku. Aj takéto nechcené situácie prináša priamy prenos.