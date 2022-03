Kubovčíková Šebová neodmysliteľne patrí k relácii Inkognito či k markizáckemu seriálu Horná Dolná. Aktuálne však bojuje o titul Kráľovnej tanečného parketu, kde to má slušne rozbehnuté. V pondelok večer však bola jednou z hádačov v Inkognite, kde opäť, ako to už býva zvykom, nebola núdza o vtipné a zaujímavé momenty. Jeden menej šťastný sa Zuzane však celkom určite vryl do pamäti.

Zuzana Šebová a Vilém Šír počas svojho vystúpenia 1. kola Let's Dance. Zdroj: Martin Domok

Herečka si vždy dá záležať na dobrom outfite, no tentoraz šliapla poriadne vedľa. Dôvodom boli jej totálne dokrčené svetlomodré nohavice, ktoré vyzerali, akoby ich, ako sa hovorí, práve požula krava. Zuzi, nabudúce to chce žehličku alebo si neobliecť na obraz nohavice z rýchlo krčiacej sa látky.

Zuzana Šebová OTVORENE o súkromí: Ako Michal zvláda ,,MATERSKÚ DOVOLENKU" a aký je otec

Prečítajte si tiež: