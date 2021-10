Moderátorku Janu Krescanko Dibákovú ani politika Miroslava Kollára, ktorý práve odpovedal na jej otázky, to síce najprv nevykoľajilo, no blondínka sa po chvíľke začala nervózne otáčať smerom ku kameramanovi, keď telefón stále vyzváňal. Neskôr na neho pozrel aj politik Tomáš Drucker. Aj takéto situácie prináša živé vysielanie. „Samozrejme, nemalo by sa to stávať, ale sme len ľudia. Telefón vypadol kameramanovi, ktorý nakrúcal ilustračné zábery a zo štúdia pred začiatkom relácie odišiel. Ďakujem politikom za to, že sa nenahnevali a nedali sa rozhodiť,” uviedla pre noviny.sk moderátorka relácie Dibáková.

Prípravy pred živým vysielaním. Zdroj: tv joj

Prečítajte si tiež: