Markíza momentálne vysiela českú verziu šou Svadba na prvý pohľad. Tí, čo to pozerajú, vedia, že dvaja účastníci René a Petra od začiatku riešia mnoho problémov. Blondínka je totiž so všetkým neustále nespokojná a čo sa dá, ofrfle. Mladý ženích o ich búrlivom vzťahu rozprával v Teleráne. Trochu to však prehnal.

Osobné pozvanie do Telerána prijala genetička Jaroslava Babková, ktorá rozprávala o tom, či je dobré, že vo vzťahu sa stretnú partneri, ktorí sú úplne odlišní. ,,Z biologického pohľadu je to tak aj v prírode, že najviac sa priťahjú tie protiklady. Ale čo sa týka psychológie, viac si rozumejú partneri, ktorí toho majú veľa spoločného," povedala. Moderátori Kvetka Horváthová a Tomáš Juríček sa cez video hovor spojili aj so ženíchom Reném, ktorému podľa testov pridelili nevestu Petru. Tú majú diváci od začiatku v zuboch, pretože je neustále ofrflaná, všetko jej prekáža a mladíka ľutovali. Paradoxne, on bol s výberom nadmieru spokojný.

Ženích René šokoval moderátorov Telerána. Zdroj: tv markíza

,,Na čo si sa tešil najviac, keď si nevestu prvýkrát videl pred oltárom?" pýtala sa ho Kvetka. ,,Na svadobnú noc," vychrlil René. Už vtedy zrejme moderátori tušili, že mladý Čech povie hneď to, čo má na jazyku. ,,Medzi vami však bolo poriadne dusno a aj ste sa pohádali. Ale povedzme si pravdu, na tých hádkach je krásne to následné udobrovanie," skonštatovala Kvetka. ,,Najlepšie je udobrovanie sexom," vyhrklo z neho v živom vysielaní. Moderátori iba zalapali po dychu a Horváthová okamžite zahlásila: ,,Tak nášmu hosťovi ďakujeme a lúčime sa s ním!" V tej sekunde s ním zrušili video hovor. Nuž, aj takéto situácie prináša živé vysielanie.

Prečítajte si tiež: