„Začneme tým, aby ste nám dali recept, nie na koláčik, ale recept na šťastný a pohodový vzťah,” uviedla ich moderátorka Kveta Horváthová. „My sme spolu 14 rokov, čo je strašne málo. Naši rodičia mali už 50. výročie svadby, my sa na to pozeráme, že sme ešte v začiatkoch,” vysvetlila Monika. ,,To je jasné, ale hovorí sa o vás ako o jednom z najstabilnejších párov v šoubiznise,” pokračovala Kveta, no Monika jej skočila do reči.

Kvetka Horváthová zažila trapas v živom vysielaní Telerána, Jaro Bekr a Monika Hilmerová sa išli ušúľať od smiechu. Zdroj: tv markíza

,,Je veľa párov, ktoré sú stabilné a nerozpráva sa o nich. Ty si koľko?” spýtala sa Horváthovej. ,,S mojím mužom sme spolu 23 rokov,” pochválila sa Kvetka a Monika na to: ,,Tak daj recept!” V tom momente si však Kveta neuvedomila, čo z toho vypáli. ,,Takže 4 dkg múky, 2 vajíčka,…,” začala a Jaro spustil obrovský rehot. ,,Dve vajíčka sú dobré inak… a dôležité,” šplechol Bekr a všetci sa začali smiať, až im tiekli slzy. ,,Ja som si to v tomto kontexte vôbec neuvedomila, prepáč Jaro,” červenala sa Horváthová.

Prečítajte si tiež: