Monika Hilmerová alias Lucia sa zverí kolegyni Lenke (Mária Schumerová, pozn. red.) o tom, ako si učiteľ Edo zabudol v pizzerii, kam zavítal prvý raz, svoj diár. V skutočnosti to však bola jeho zámienka, lebo Luciu má v pláne zbaliť. Tá mu zabudnutý diár odniesla a zverila sa s tým Lenke. Ako jej to opisuje, zrazu vošiel do pizzerie učiteľ s kyticou kvetov. „Pán učiteľ, vy ste zlatý, to ste nemuseli,” zahlásila šokovaná Hilmerová a pokračovala: „Jaj, to je milé, priniesť vám ten diár bola úplná maličkosť! To ste ma však prekvapili.” Zaskočený učiteľ z Monikinho prekvapenia sa nezmohol ani na slovo.

V Oteckoch si nedávno zahral primátor Bratislavy Matúš Vallo. Zdroj: tv markíza

Lucii podaroval kyticu kvetov a odišiel. A ako to už býva zvykom, na konci časti býva vždy upútavka na ďalší diel a inak tomu nebolo ani teraz. „Predstav si, daroval mi ich učiteľ Edo,” pochváli sa Hilmerová Koleníkovi, pričom v ruke drží spomínanú kyticu. Pozorný divák sa však v tomto momente nestihol čudovať, keďže Monika v skutočnosti držala v ruke úplne inú kyticu, akú jej daroval Edo. Nuž, aj takéto úsmevné momenty prináša nakrúcanie denného seriálu.

