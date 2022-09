Riaditeľka Miss Universe Silvia Lakatošová (48) minulý rok v lete všetkých prekvapila, keď oznámila, že nový ročník organizuje spolu so Zuzanou Plačkovou. Prešiel však rok a finále stále neprebehlo. Až teraz! No keďže priamy prenos bol vysielaný na youtube, po celý čas ho sprevádzali problémy.

Tento ročník Miss Universe dal Silvii Lakatošovej poriadne zabrať. Ešte minulý rok v júni 2021 sa spojila so Zuzanou Plačkovou a spoločne zorganizovali niekoľko kastingov. Bola presvedčená, že finále do septembra 2021 stihne, no nestalo sa tak. V apríli tohto roka zobrala finalistky na veľkolepú plavbu loďou a odvtedy bolo okolo súťaže zase ticho.

Finále Miss Universe bolo vysielané na Youtube. Sprevádzali ho problémy so zvukom aj s obrazom. Zdroj: youtube.com

V júli 2022 Silvia Lakatošová konečne uverejnila video, v ktorom sa mali ľudia dozvedieť, kedy to toľko odkladané finále konečne bude. Natočila plagát, v ktorom bolo iba to, že sa bude opäť konať na známej diskotéke v Banskej Bystrici a vysielať sa bude zas cez live stream na YouTube, no to bolo všetko. Neskôr sa konečne objavil aj dátum priameho prenosu a tým bol 11. september 2022.

Finále sa opäť vysielalo na kanáli youtube, ktoré ale sprevádzalo veľa problémov. Začiatok samotného prenosu bol avizovaný na 19.30 hod., no ten začal s oneskorením zhruba 5 minút. Počas prenosu častokárt vypadával obraz a diváci tak videli len čiernu obrazovku. Počas prenosu vystúpil spevák a herec Matúš Kolárovský, ktorý zaspieval svou pensičku "My". Neskôr vystúpil raper Rytmus. 2. vicemiss sa stala finalistka s číslom 11 Mária Glatzová. 1. vicemiss sa stala finalistka s číslom 6 Klaudia Korlová.

Titul Miss Universe si odniesla finalistka číslo 9, 23-ročná Karolína Michalčíková z Trenčína. V závere prenosu došlo k prekvapeniu večera, keď po svojom hudobnom vystúpení Plačkovej manžel René vyzval Zuzanu, aby vyšla na pódium. Tam pred ňou pokľakol a požiadal ju znova o ruku, keďže čerstvá mamina chce svadbu v kostole. Pre párik to bude už tretí sobáš v poradí...

Žiadosť o ruku: Plačkovej manžel René pokľakol na pódiu a požiadal ju znova o ruku, keďže chce mať svadbu v kostole. Pre dvojicu to bude už tretí sobáš. Zdroj: youtube.com

