Tak ako každý piatok, aj tentokrát jeden z divákov Telerána mohol vyhrať vo víkendovej tiposovačke pekné peniaze. Tou bola aj istá pani. "Pred nami je ešte ďalšia, piata otázka, kde máte stále možnosť vylepšiť ten svoj účet o 2-tisíc eur. Zatiaľ sa pozerám, že máte štyri tisícky nahraté. Takže: Ladislav a Peter Škantárovci sú po A) bratia alebo po B) bratranci,"položila Horváthová otázku diváčke, ktorá súťažila v piatkovej tipovačke. Súťažiaca odpovedala A, že sú bratia. "Samozrejme, že sú bratia a samozrejme, že vám posielame ďalšie dve tisícky," vykríkla Kveta, ktorá bola šťastím celá bez seba a veľmi sa radovala. V tom ju však schladil kolega Tomáš Juríček. Odpoveď "A" totiž správna nebola.

Juríček v zápätí prerušil Kvetku, že diváčke zle uznala správnu odpoveď. Zdroj: TV Markíza

"Ja len opravujem, sú bratranci, takže sme sa tešili predčasne," opravil ju moderátor. "Pardón, aj ja som sa tešila, pardón," ospravedlňovala sa Horváthová, ktorá sa chytala za hruď a veľmi ju to mrzelo, že sa takto pomýlila. "Bohužiaľ, to nebola správna odpoveď, sú to bratranci, tým pádom máte zarobené 4-tisícky. Je to pekný peniaz na piatok,"dodal Juríček.

