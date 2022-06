Dagmar Havlová dorazila na rozlúčku s Josefom Abrhámom s výrazným meškaním. Prišla takmer polhodinu po začiatku smútočného obradu. Samozrejme si to hneď uvedomila a aj preto chcela vojsť do kostola nepozorovane bočným vchodom. Žiaľ, nepodarilo sa jej to! Naopak, nechtiac narobila okolo seba poriadny rozruch. Keď totiž zaparkovala a zamierila do kostola, otvoril sa kufor auta, takže sa musela vrátiť. Tým na seba ešte viac upozornila.

Sama uznala, že si vyrobila trapas. "Chcela som vám uniknúť, no otvoril sa mi kufor na aute," vysvetľovala novinárom. Jej manévrovanie s autom tak pobavilo všetkých naokolo. Počas rozlúčky predniesla smútočnú reč, po ktorej hneď odišla, opäť zadným vchodom.

Posledná rozlúčka s hercom Josefom Abrhámom (†82). Jeho spoločná fotka s milovanou Libuškou Šafránkovou trhá srdce. Zdroj: Plus JEDEN DEŇ