Ivana Christová oslávila okrúhlu päťdesiatku síce 10. augusta, ale oslavu usporiadala až o niekoľko dní neskôr. Za miesto si vybrala honosnú reštauráciu pod Devínom. Okrem jej najbližších kolegýň z práce a rodiny nechýbali ani známe mená nášho šoubiznisu. Pozvanie prijal Oliver Andrásy, Štefan Wimmer, Danka Mendrejová, Jozef Oklamčák či Adriana Poláková. Všetci sa veľmi dobre zabávali a oslavu si užili takmer do rána. No ako informoval týždenník Šarm, Ivana v pozvánkach všetkých vopred upozornila, že si nápoje budú musieť hradiť z vlastného. A to nielen alkohol, ale aj nealko.

Christová oslavovala na hrade Devín. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Slávnostným večerom nás budú sprevádzať ,moji priatelia', známe a populárne osobnosti slovenského a českého šoubiznisu. Nebude chýbať excelentné občerstvenie. Alkohol si budete môcť zakúpiť podľa svojho gusta,“znelo na pozvánke. Samotná informácia viacerých hostí dosť zaskočila, pretože s niečím takým sa ešte nestretli.

Spevák Paľo Drapák s manželkou nechýbali na oslave. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Áno, je to pravda, nápoje sme si museli kupovať sami. Viacerí pri stole sme sa zhodli, že sme sa s tým ešte nikdy nestreli, a to sme toho už pobehali mnoho. Toto nebola prvá oslava, na ktorej sme boli. Jedlo tam síce bolo, no každý si drinky hradil z vlastnej peňaženky. Niektorí hostia z toho boli na mieste prekvapení napriek tomu, že to v pozvánke bolo vopred napísané. Nás pri stole to však neodradilo a dopriali sme si,“prezradil nám jeden z hostí, ktorý však nechcel byť menovaný. Iný názor má však spevák Paľo Drapák.

,,Ja som celoživotný abstinent. Minerálky a vody boli normálne položené na stole, mohol som sa napiť, kedy som chcel, nič som platiť nemusel,“povedal nám Drapák a na otázku, či si myslí, že to bolo kvôli tomu, že tam bol hudobným hosťom, dodal: ,,Ja som s Ivanou dlhoročný kamarát. Spolu s kolegyňami sme jej tam zaspievali, no inak som tam bol ako hosť.“Viac o blamáži jej oslavy sa dočítate v najnovšom vydaní týždenníka Šarm.