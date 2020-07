Ján Tribula (44) si opäť pozval do relácie „S Tribulom po horách“ Zoru Czoborovú (53). Tá na horách vytiahla šminky a Markíza zverejnila jej nie príliš lichotivý záber.

„Verím, že pod Jankovým drobnohľadom to bude všetko o. k. Dozvedela som sa, že ideme liezť, nebude to klasická túra, ale teším sa, je to pre mňa veľká výzva,“ povedala v úvode videa Czoborová. „Počkaj, nevidím sa, musím si spraviť účes. Počkaj, dám si balzam na pery, aby neboli popraskané a rúž, aby mi bolo vidno pery. Nech som aspoň upravená,“pokračovala následne Zora, tesne pred tým, keď si na nohy dávala „lezečky“ a premiérovo tak išla liezť po skalách. „Mala som hrču v bruchu, že nebezpečné,“ dodala fitneska, ktorá sa však najprv musela skrášliť.

Zora si do batoha zbalila skutočne zaujímavé veci. Zdroj: tv markíza