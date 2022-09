Polach priznal, že sa mu aj vďaka tomu otvorili nové možnosti. Teraz došiel do šou ukázať nového kamaráta – medveďa Garryho. A čo sa týka vtipov, poriadne pritvrdil. Medveď, ktorý dlho spal v kufri, trošku prespal čas a keď zbadal Jakuba Prachařa, odkázal mu: „Pozdravuj Agátu." Kubo so zmrznutým úsmevom odpovedal: „No jo.” Keď zbadal Rytmusa, nešetril ani jeho: „Rytmúúús, si zabíl, bratu. Pozdravuj Daru."

Na kasting do Talentu prišiel opäť Zdeněk Polach. Zdroj: TV JOJ

Rytmusa to však ani trochu nevykoľajilo a schuti sa zasmial. „Som to vedel," zareagoval. Jaro Slávik však obstál najhoršie. „Jaro, hele, ešte stále natáčaš...?" No v tom momente bruchomluvec medveďovi zakryl ústa. Jaro ho však ešte podporil. „Treba tam trošku viac humoru do toho. Pokojne tú ručnú brzdu dať dole a ísť naplno. Nebáť sa, poprípade mať bodygarda, ak sa bojíte." Viac uvidíte zajtra večer na JOJ-ke.

