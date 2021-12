Nela Slováková (30) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka šou Hotel Paradise. Odvtedy pretieklo už veľa vody a blondínka je známa svojimi obnaženými zábermi.

Slováková je veľmi aktívna na sociálnych sieťach. Tam naozaj nepozná hranice a často zverejňuje pikantné fotky. Rovnako ako Zuzana Plačková, aj táto kontroverzná Češka odštartovala kariéru v Hoteli Paradise. Súťaž aj vyhrala a odvtedy prešla niekoľkými vylepšeniami.

Nela Slováková Zdroj: instagram N.S.

Za zmienku stoja jej zväčšené prsia, nos a jej výstavné krivky, ktoré si rada fotí a chváli sa nimi. A inak tomu nebolo ani teraz. Čo by to bol za predvianočný čas, keď by sa Nela opäť neotrčila takmer nahá. Pri zdobení stromčeku jej zjavne oblečenie vôbec nechýbalo. Stačili iba nohavičky. Slováková sa takto hore bez zvečnila na Instagrame. Za fotku si zrejme vyslúžila kritiku, keďže po pár minútách ju zo svojho profilu zmazala.