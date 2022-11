Ivan Trojan a jeho žena Klára idú po 30 rokoch spoločného života od seba. Povedali si, že už to nemá ďalej cenu zachraňovať. Podľa informácií českého Blesku to bola práve pani Trojanová, ktorá podala žiadosť o rozvod a od herca odišla. Podľa zdroja českého Blesku je rodina oboch s rozvodom oboznámená, ale iba do určitých medzí: „Rodičia sú starí ľudia a nechcú ich trápiť. Rozhodne ale vedia, že odišla pani Klára."

Ivanovi Trojanovi podľa českého Blesku krachlo manželstvo s Klárou Pollertovou-Trojanovou (51). V hre je rozvod. Zdroj: Blesk

V šoubiznise pritom dlhé roky patrili medzi najstabilnejšie páry. „Už niekoľko mesiacov spolu ani nežijú. Pani Klára, pokiaľ viem, býva niekde na Smíchove a pán Ivan tu zostal sám so psom,“ povedal ich sused pre Blesk.cz. Trojan sa pritom už v minulosti netajil, že si prešli krízou. Vzťah ale ustáli. „Predovšetkým, pokiaľ príde nejaká kríza, a tá z 99% príde, nezabúdať na to, prečo ste sa brali a čo bolo to pekné, čo vás spája. A snažiť sa tu krízu prekonať a vydržať a nie sa pri prvej príležitosti rozvádzať. I my sme si samozrejme prešli krízou, ale pretože naše manželstvo stojí na silných základoch, obaja sme verili, že to nemá a nesmie skončiť,“ vyjadril sa vtedy pre Novinky.

Rodina bola pre Trojana vždy základom spokojného života. S manželkou, tiež herečkou, majú až štyroch synov. A hoci túžili aj po dievčatku, tejto túžby sa napokon vzdali. „Bolo by to fajn, ale nebolo nám to dané. Vlastne ma to baví a vyhovuje, že to máme takéto chlapské, neviem, čo by som si s dievčatkom počal. Vidím to aj na kamarátoch, je to predsa len iný svet... A žena sa s tým už tiež zmierila. Ona je to naše dievčatko," povedal pred siedmimi rokmi pre Korzár. Trojan zahviezdil vo filmoch Šarlatán, Anděl Páně, Hořící keř či Václav.

Prečítajte si tiež: