Na Slovensku sa objaví v novej sérii seriálu Pán profesor. Nielen o tom však prehovoril pre týždenník Život. Zaspomínal na detské herecké časy, ale tvrdo sa obul do kolegov, s ktorými sa pozná roky.

Diváci vás opäť uvidia ako riaditeľa gymnázia Denisa Rácza. Aká je pripravovaná nová séria?

Bude sa tam opäť na čo pozerať, lebo tam hrajú noví šikovní mladí ľudia, ktorí sú typovo iní. Ako sa ukázalo pri hercoch z predošlých sérií, Pán profesor je výborným odrazovým mostíkom, pretože ich teraz vidím účinkovať v iných seriáloch a projektoch. To je dobre, lebo doteraz to tu chýbalo. Veď sa donekonečna nemôžeme pozerať na reprízy Kredenca, ktorý beží už asi desať rokov. Jeho protagonisti boli kedysi mladou generáciou, no tá sa medzičasom prehupla do strednej. Treba dať šancu mladým.

V minulosti sa pre deti a mládež nakrúcalo podstatne viac. Zo seriálov ako Leto s Katkou či Majka z Gurunu vzišli mladé herecké talenty. Ako hovoríte, dnes sa toto deje v seriáli Pán profesor.

Áno, ale tu chcem zdôrazniť, že detských hercov sa v dospelosti uchytilo veľmi málo. Matej ­Landl (59) začal nakrúcať odmalička ako ja, rovnako Peťo Kočiš (56) … Nie je nás veľa a myslím si, že je to preto, lebo talent sa pri detských hercoch v puberte zvyčajne stratí. To okúzľujúce, čo z týchto detí vyžarovalo, im v čase dospievania nie vždy zostane. To je aj prípad Katky Zatovičovej (58). Bola neskutočne zlatá, keď nakrúcala spomínané Leto s Katkou, ale zrazu vyrástla a pre film už nebola taká zaujímavá. Tým chcem len povedať: nie je samozrejmé, že ak človek začne s herectvom v detstve, bude hercom celý život.

Ale mladých zo seriálu Pán profesor obdivujete...

Mňa fascinuje, že títo šikovní mladí ľudia z Pána profesora dnes študujú všetko možné. V socializme museli mať herci vyštudovanú VŠMU, ale dnes to už nie je potrebné. Teraz hovoríme o televíznej tvorbe, v divadle je to iné. Samozrejme, máme aj konzervatoristov alebo študentov VŠMU, ale sú tam aj takí, ktorí majú vyštudovaný napríklad manažment, napriek tomu túžili skúsiť herectvo a sú naozaj dobrí.

