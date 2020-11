Xénia Gregušová a Lukáš Stanislav sa dočkali svojho dňa D na Farme. Keď sa východniar vrátil z chalúpky naspäť do hry, dvojica sa veľmi zblížila, a to až natoľko, že v rámci zábavy medzi nimi prebehli zásnuby. No a čo býva po nich? Predsa svadba! Diváci sa však iba chytali za hlavu.

„Farmárski snúbenci“ Xénia a Lukáš to v rámci všetkých sérií dotiahli najďalej, ako sa len dalo. A aj keď, pochopiteľne, nešlo o skutočné zásnuby a medzi dvojicou ide iba o milú zábavku, štáb sa rozhodol, že jej vystrojí farmársku svadbu. Bývalá finalistka Miss dostala za úlohu ušiť si svadobné šaty a ostatní vyzdobiť statok tak, aby to vyzeralo ako skutočný sobáš so všetkým, čo k tomu patrí. Hojný stôl, biele stoličky, vyfintení hostia, krásna výzdoba, nevesta a ženích.

Na Farme sa konala svadba Lukáša a Xénie. Zdroj: tv markíza

Diváci však tomuto kroku absolútne nepochopili. ,,Táto Farma je skutočne smiešna. Namiesto tvrdej driny tam iba sexujú, chľastajú, žerú, ohovárajú a nie že by im dali píliť drevo alebo strihať ovec, štáb im vystrojí trápnu svadbu. A ešte aj medzi dvojicou, ktorá k sebe nič necíti. Teda... Aspoň Xénia, ktorá chudáka Lukáša od seba odháňa a najradšej by skočila do náručia Heňovi. Veď po tej trápnej svadbe s ním aj v posteli bola," napísal divák Jano. ,,Už keď tak, svadbu mali vystrojiť Erikovi a Sáre. Tí sa mali naozaj radi. A nie Xénii a Lukášovi. Veď ho vôbec nechce a stále sa točí iba okolo Heňa. Ešte aj do postele mu skočila po veselke a pozerala na neho ako na svätý obrázok," pridala sa diváčka Katarína. ,,Doterajšie Farmy boli o tvrdej drine. Farmári prišli do hry a na statku nebolo nič! Všetko si museli od piky postaviť. Nemali jedlo, všetko si museli vypestovať alebo mali od zvierat. A teraz? Majú tam vírivku, krčmu, kaviareň, kopec jedla, dary od rodiny, hektolitre chľastu, bazén, saunu! A nerobia nič, iba si vyvalujú šunky, priberajú a intrigujú! Za toto má niekto vyhrať 75-tisíc eur? Smiešne! A keď už fakt nemajú čo robiť, tak im dajú prichystať svadbu. To mi je teda úloha na farme!"rozčuľoval sa divák Peter.

