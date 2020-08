FOTO Kramárovej dcére Tamare poriadne naložili: Ty pokrytecká šte*ka, odkazujú jej!

Tamara Kramárová (20) nie je žiadnou neznámou. Sympatická mladá kráska je dcérou herca Maroša Kramára (61) a nedávno sa dostala ešte viac do povedomia, keď so skupinou Hex nahrala pesničku "Mesto stratilo dych". A možno aj to, že sa stala viac známou, jej na druhej strane prináša negatívnu stránku popularity, ktorá jej leží na srdci.