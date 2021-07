So súťažou Miss Universe SR sa Lakatošovej darilo, kým neprišli problémy. Minulý rok ani nevyhlásila kasting. Teraz však jej súťaž znova ožila, a to hlavne vďaka pomoci Plačkovej, ktorá priznala, že dievčatá môžu mať aj plastické vylepšenia či výrazné líčenie. Zuzana spolu so Silviou majú za sebou kastingy, ktoré vyvrcholili cez víkend v Bratislave. A tam vzišla top 20-ka.

„Baby, tešíte sa? Toto je finálová dvadsiatka,“ zahlásila Plačková vo videu, do ktorého nakrútila dievčatá, ktoré sa prebojovali medzi 20 najlepších. Medzi nimi sa ocitli aj červenovláska či exotická misska. To, ktorá bude tá naj, sa dozvieme o necelé tri mesiace. „Finále bude posledný septembrový víkend – ak všetko pôjde tak, ako má byť,” dodala Lakatošová.

