V roku 2009 sa prvýkrát spojili česká a slovenská SuperStar dokopy a o titul bojovali speváci z oboch národov. Víťazom sa vtedy stal Martin Chodúr. No práve z tohto ročníka vzišlo mnoho ďalších hviezd ako Monika Bagárová, Jan Bendig, Thomas Puskailer, Ben Cristovao, Dominika Stará, Markéta Konvičková či Leona Šenková. Pozvanie od Paľa Haberu opäť si zaspievať ich hymnu Príbeh nekončí prijalo 10 z pôvodnej dvanástky. Medzi nimi aj Šenková. No kým v zákulisí a na pódiu sa v nedeľu tvárila ako milovníčka tejto šou, len nedávno bola hosťom rádia Frekvence 1, kde si servítku pred ústa rozhodne nedávala.

Speváčka Leona Šenková v čase, keď v roku 2009 súťažila v Česko Slovenskej SuperStar. Zdroj: tv markíza

„Je to už 12 rokov. Vtedy som mala 16. Vtedy to bola pre mňa obrovská skúsenosť a ja za ňu ďakujem, pretože vtedy som spoznala, čo je dobré a čo zlé. To negatívne, čo ma vždy mrzelo, že svet rieši, kto ako vyzerá a aký má vzhľad. To ma veľmi trápilo, pretože ja som nešla do žiadnej modelingovej súťaže. Ja som išla do SuperStar, aby som ukázala svoj hlas, ktorý mám v krku,” vrátila sa Leona k časom, keď v šou súťažila aj ona. Ako ďalej priznala, teraz si šou už rozhodne nezapne.

Bývalí superstaristi z roku 2009 sa opäť po 12 rokoch stretli. Zdroj: tv markíza

„Vždy som sa snažila byť úprimná a dúfam, že nikoho nenaštvem, ale myslím si, že teraz to už ten zmysel stráca. Pretože čoho je veľa, toho je príliš. Tí ľudia, ktorí tam sú, hoci môžu byť veľmi talentovaní, sa už nemajú kam posunúť, pretože naša republika je síce krásna, ale malinká pre toľko interpretov. Ja osobne by som z toho nerobila biznis. SuperStar však nie je pre každého. Myslím si, že porotcovia nie sú tvrdší, ale z môjho pohľadu je v porote veľa neprofesionálov. Ja som uznávala poroty, ktoré začínali, kde bol pán Klezla, pani Osvaldová, pán Soukup, pán Habera. To bola pre mňa kvalita. Dnes už to pre mňa stráca význam. Osadenstvom poroty to stráca aj na úrovni a to ma veľmi mrzí. SuperStar už nesledujem, pretože na to nemám čas, ale ja ani nemôžem počúvať tie reči a tie hlášky, občas mi to zdá stupidné. Keď to opäť začne mať nejakú úroveň a kvalitu, tak sa na to opäť veľmi rada pozriem. Za mňa by však v porote mali sedieť ľudia, ktorí sa hudbe venujú dlhé roky a majú kopu skúseností. Takí ľudia môžu niečo hovoriť mladej generácii spevákov,” dodala. Že by tieto drsné slová adresovala práve Monike Bagárovej, s ktorou v šou súťažila, a Patricii Pagáčovej?

