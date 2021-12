Vyzerá to tak, že pre oboch to bude poriadne náročné obdobie. Aj česká veštica Soňa príliš optimisticky ich spoločný život nevidí. „V ich osude vidím veľké problémy s riešením bežných záležitostí, ktoré by si však mohla s iným mužom ušetriť. Určite to bude veľká výzva. Neustále dochádzanie (Nedvěd žije v Taliansku, pozn. red.), problémy s deťmi, túžba po slobode a zároveň túžba po usadení a nedostatok času jeden na druhého. Málo romantiky a veľa povinností,“ vyvesila veštkyňa pre český portál expres.cz.

Týmito spoločnými zábermi sa pochválila Dara Rolins. Zdroj: Instagram Dara Rolins

Pripomenula, že obaja sú silné povahy, schopní a samostatní, a ukočírovať jeden druhého môže byť do budúcnosti problém. „Vzťah začne byť unavený. Aby mal poriadnu kotvu, je potrebné sa pravidelne vídať a niečo spolu budovať. Nie byť podráždený, že spolu môžete stráviť len obmedzené časové rozmedzie a ešte musíte riešiť milión vecí okolo sám bez podpory partnera, objatí,“ dodala s tým, že veľkou záchranou pre nich bude, ak sa k sebe nasťahujú.

