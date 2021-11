Exotická kráska Aicha bola vo vile od začiatku šou. Zblížila sa s Honzom a neustále používala anglické frázy. Diváci si z nej už robili posmech. ,,Ja už toto jej spráááva gááájs, som speechless, it is what it is, máme medzi sebou friendship, nemôžem už ani počúvať,” reagujú dokola fanúšikovia šou. Mnohým prekážalo aj jej neustále frflanie, urážlivosť a tieto vlastnosti očividne nezvládal ani jej milovaný Honzík. Keď preto nedávno dostali diváci opäť možnosť v aplikácii zahlasovať za to, ktorá z dievčat by mala šou opustiť, najviac hlasov získala práve Aicha. ,,Asi som už divákom liezla na nervy," skonštatovala. Šťastnú cestu na Slovensko!

Aicha v šou Love Island skončila. Zdroj: TV Markíza/VOYO

