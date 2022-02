Topoľský je obľúbeným dabingovým hercom. Jeho hlas sa všetkým automaticky spája so slávnym seriálovým Frasierom alebo hercom Jackom Nicholsonom. Aktuálne hrá herec v seriáli Oteckovia a pôsobí v divadle Nová scéna.

Dramaturg Svetozár Spručanský, režisér Michal Vyskočáni, herečka Lucia Vráblicová a herec Pavol Topoľský počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia novej inscenácie Divadla Nová scéna s názvom Sex pre pokročilých 9. februára 2022 v Bratislave. Zdroj: Jakub Kotian

Herec to má v súkromnom živote poriadne pestré. Prvý raz sa Pavol oženil ešte počas vysokej školy a tatkom sa stal už ako 22-ročný. S prvou manželkou má dcéry Luciu a Rebeku. V roku 2007 si vzal o 20 rokov mladšiu tanečnicu Mariku Hadovú, s ktorou má dcéry Kristínu a Karolínu. Aj toto manželstvo však skončilo rozvodom. Nový vzťah a opäť s výrazne mladšou tanečnicou Vierkou sa prevalil v roku 2016. Mnohí si vtedy mysleli, že vďaka tejto známosti „odkopol” manželku Mariku. Pravda však bola inde – manželia už istý čas spolu nežili. „Poznáme sa naozaj dlho. Ale spolu sme približne od „leta“. Nemám veľmi potrebu to komentovať. Nie je to žiadna aféra. My s manželkou viac ako dva roky nie sme spolu a viac ako rok nežijeme v jednej domácnosti. Tak nechápem to momentálne prekvapenie,” povedal nám Topoľský na jeseň 2016. Herec účinkoval s tanečnicou Vierou v Ďurovčíkovom predstavení Na skle maľované. Práve tam preletela povestná iskra a v roku 2018 sa tajne zosobášili. O ich svadbe netušili vtedy ani najbližší kolegovia.

Ako sme informovali minulý rok v decembri, manželia čakali svoje prvé spoločné bábätko. "Herec z Oteckov Pavol Topoľský prežíva najšťastnejšie obdobie v živote. Manželka Vierka mu priviedla na svet dcérku, ktorá dostala krásne meno. Alexandra sa narodila pred troma týždňami v jednej z bratislavských nemocníc a mamina aj bábätko sú v poriadku," informuje portál markiza.sk. Topoľský tak narodenie dcérky tajil celé tri týždne. Rodinke blahoželáme!