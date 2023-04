Tomy Kotty bol účastník Farmy 9. V šou sa síce dlho neohrial, ale aj po tak krátkej chvíli si ho diváci na dlho zapamätali. V tej dobe tvoril vzťah s Vierkou Ayisi, v roku 2018 sa však rozišli. Tomy si postupne okrem speváckej kariéry nakopol aj tú moderátorskú. Markíza ho po Martinovi Šmahelovi obsadila ako nového moderátor poslednej série Farmy Xtra a rovnako moderoval aj reláciu na internete Survivor Xtra, kde po vypadnutí vyspovedal všetkých súťažiacich. Jeho priateľkou bola od konca minulého roka Ráchel Karnižová. Ich harmonický vzťah však netrval dlho. Ráchel teraz zverejnila fotky, na ktorých má zakrvavenú tvár a je celá dobitá. Ako ďalej priznala, takto ju doriadil práve Tomy, ktorý pred pár rokmi priznal, že má vážne psychické problémy.

Tomy Kotty Zdroj: Instagram @tomykotty

Tomy krátko po odchode z Farmy priznal, že už roky trpí maniodepresiu. To však ani zďaleka nie je všetko. ,,Ja som býval v tom dome, kde sa zastrelil Harman, keď som bol decko," začal svoju spoveď v podcaste Na Gauči s Nasklee. Tá sa ho opýtala, aký bol ako dieťa a ako ho vnímali spolužiaci. ,,Moje detstvo bola moja najhoršia skúsenosť. Mám hrozné spomienky na školu, nenávidel som sa učiť... A posledné tri roky si to už viem vydedukovať v tej mojej dospelej hlave, že prečo som taký, aký som a prečo sa správam, ako sa správam. Ja som mal extrémne nestabilnú rodinu. Ja si zo svojho detstva pamätám bitky, alkohol, problémy, utekanie z domu. Ja som bol taký bicí mech pre môjho otca. Moja mama bola ustráchaný človek, ktorý od toho nechcel odísť. Dodnes jej to mám za zlé... Asi možno kvôli tomu, že som videl veci a neuvedomoval som si, ako na mňa budú vplývať v dospelosti. V detstve som si to tak neuvedomoval, pretože som si sadol niekde do kúta a začal si kresliť, ale potom neskôr v tých vlastných vzťahoch som zistil, koľko vecí nemám zaužívaných a koľko emócií neviem spracovať. V tomto ma to do*ebalo najviac. Ale som za to veľmi rád. Pretože mňa už máločo prekvapí. A aby ste si vedeli predstaviť, čo som prežíval... Ja som došiel domov a pre úplne banálny problém mi tatko dopichal mamku nožom predo mnou. A to sa dialo nonstop. Potom ti to v hlave ostane, že asi to je v poriadku a takto asi žijú všetci," šokoval s tým, že ako dieťa nevedel, ako rodina prežíva sviatky ako Vianoce alebo Veľká noc.