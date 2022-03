Americká star Sharon Stone pred tromi rokmi nafotila sériu šteklivých záberov, ktorých autorom bol manžel Heribanovej dcéry Tamary Braňo Šimončík. Blondínka vtedy pózovala aj nahá vo vode, pričom prsia odhalila aj pri póze na gauči. Nechýbal ani záber s rozkročenými nohami, no Sharon mala tentoraz nohavičky.

Sharon Stone Zdroj: https://www.instagram.com/p/CXmBuguvAgo/

„Fotenie trvalo jeden deň, bola veľmi milá a tým, že vopred videla Braňovu robotu, bolo to veľmi príjemné a išla do polôh, ktoré v jej veku sa nijaká iná už neodváži. Mala dôveru, že to bude dobrý výsledok,“ dozvedeli sme sa vtedy z okolia fotografa. A ten je v kontakte s americkou herečkou dodnes. „Všetko najlepšie mojej drahej priateľke, ikone Sharon Stone. Si najväčšou inšpiráciou! Láska,” napísal Šimončík na sociálnej sieti v deň 64. narodenín tejto hollywoodskej hviezdy. Fotograf zverejnil aj ich spoločné zábery, ktorými viacerých prekvapil. „Odpadla som! Tlieskam a obdivujem vás,” reagovala mu istá fanúšička Adriana.

Už nevie, čo od dobroty? Sharon Stone lakuje pazúry svojmu psovi!