Lívia pôsobí v Dubaji, kde začala pracovať v realitnom biznise, no žiaden vzťah tu nenašla. Aj preto sa rozhodla nájsť pravú lásku v šou Ruža pre nevestu. Žiaľ, nepodarilo sa jej to. A hoci zo začiatku bola z Tomáša tiež poriadne hotová, po vyradení bleskovo zmenila názor. „Ja som to čakala. Je pravda, že s Tomášom som necítila chémiu. Nevedela som si ho predstaviť ako môjho frajera,” tvrdila následne v aute. Lívia bola podľa viacerých dievčat komplikovaná povaha a mnohé vôbec nezarmútilo, že vypadla. Pri lúčení sa však tvárili ako jej najlepšie kamarátky. A to šokovalo nejednu z dievčat.

Dievčatá najprv Líviu ohovárali, pri lúčení sa však tvárili ako najlepšie kamarátky. Zdroj: TV Markíza

„Pred pár hodinami ste hovorili, že sa na nič nehráte a teraz sa idete lúčiť s dievčaťom, o ktorom ste hovorili, že sem nepatrí?” nechápavo reagovala Diana na adresu pár dievčat. „Počula som, že jej baby hovorili, aby ostala sama sebou, buď silná. Neprišlo mi to vhodné,” povedala tiež Martina, ktorá rovnako narážala na to, že vo vile sú niektoré krásky mimoriadne falošné. Za chrbtom ohovárajú a tvárou v tvár sa tvária ako tie najlepšie priateľky.

Tomáš poslal domov už aj Líviu. Zdroj: TV Markíza

Čo o sebe Lívia pred šou prezradila?

Našli sa však aj také súťažiace, ktoré by najradšej v lietadle smer Slovensko videli Petranu. Tá leží v žalúdku hlavne Marcele, Bejbe, Natálii a Niki. „Viem, že na papierikoch som bola napísaná hlavne ja. Celý nafúkaný gang ma tam napísal,” s plačom povedala Petrana, ktorá narážala na svoje rivalky s napichanými perami, ktoré pri prvej príležitosti napísali, že práve Petrana sa k Tomášovi hodí najmenej. „Je to nevyrovnaný človek a nemyslím si, že mu má čo ponúknuť,” povedala o nej Marcela. Práve s ňou sa Petrana cez deň poriadne pohádala. Marcele totiž povedala, že podľa nej sa na niečo hrá a je falošná. A to prsnatú dračicu vytočilo do vývrtky. Keby môže, určite by došlo aj k fackám. „Rozhodla som sa, že vo vile budem mať prvý konflikt,” oznámila svojej novej úhlavnej nepriateľke Petrane. Ako sa to medzi nimi vyvŕbi, uvidíte budúci piatok na Markíze.

Prečítajte si tiež: